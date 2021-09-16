中国首次组织国际维和多边演习

名为“共同命运—2021”的国际维和实兵演习，本月6日至15日在河南省确山训练基地举行，共有1000多名来自中国、蒙古、巴基斯坦和泰国的官兵参与军演，并在昨天举行综合演练和结束仪式。这是中国参与维和行动31年以来，首次组织国际维和多边实兵演习。

中国在首次组织的国际维护和平行动演习中，展示新型无人作战装备。中国人民解放军西部战区副参谋长邓志平强调，此次与蒙古、巴基斯坦和泰国的多边军演，彰显四国“随时为和平出征的待命能力”。

名为“共同命运—2021”的国际维和实兵演习，本月6日至15日在河南省驻马店确山训练基地举行，共有1000多名来自中国、蒙古、巴基斯坦和泰国的官兵参与军演，并在昨天举行综合演练和结束仪式。这是中国参与维和行动31年以来，首次组织国际维和多边实兵演习；中共中央军事委员会委员、军委联合参谋部参谋长李作成出席了结束仪式。

中国官方此次罕见地邀请外国媒体进入戒备森严的确山训练基地，在指定外媒区观看70分钟的综合演练；除了《联合早报》，其余都是西方媒体，包括路透社、美联社和法新社。受防疫措施限制，媒体未能与其余参与国的代表安排访问。

解放军在“共同命运”中展示了维和部队全面的军事能力，派出步兵、快速反应警卫队、直升机、工兵、运输以及医疗人员参与演习；蒙古和巴基斯坦派出了步兵部队、泰国则派出工兵部队参演。昨天的综合演习展示了修建临时营地、警戒巡逻、武装护卫、保护平民，以及应对暴力恐怖袭击五个课目。

演习以虚拟的卡纳国为场景，场地设有十多个逼真的非洲草屋。四架无人机在演习一开始低空飞过外媒区和贵宾台，两分钟内抵达目测至少800公尺外的冲突区域展开侦测、排爆和消毒工作；无人机发现区域内设有炸弹，地面的排爆机器人随即抵达现场展开排爆工作，由士兵饰演的难民在一阵尘烟中慌忙逃窜。

在确认区域安全后，蒙古步兵配合进入冲突区域展开警戒巡逻，巴基斯坦步兵进入村庄保护平民，泰国工兵也入场迅速搭建临时基地。

旨在展现中国对维和坚定支持和积极贡献

随着中美博弈不断加剧，美国及其盟友自年初以来持续关注中国军事发展。今年6月的北约公报指中国对以规则为基础的国际秩序带来“系统性挑战”，并批评中国的军事现代化进程“不透明”。

邓志平在结束仪式上致辞时表明，此次演习是服务和构建人类命运共同体的“生动实践”，也是四国携手维护世界和平的共同宣誓，“充分彰显随时为和平出征的待命能力”。

中国国防科技大学国际关系学院维和专家陆建新教授，前天在活动介绍会上说明演习目的时提出，中国此次组织维和行动演习，旨在展现中国对联合国维和行动的坚定支持和积极贡献，并体现中国始终是“世界和平的建设者，国际秩序的维护者，全球发展的贡献者”。

他引述数据指出，中国是联合国维和待命部队数量最多、分队种类最齐全的国家；31年来先后参加25项联合国维和行动，派出维和人员近5万人次，目前有2241名中国维和官兵在联合国总部和七个任务区执行任务。

此次军演中所有军备都由中国提供。在中国加速推进国防与军事现代化的背景下，此次演习也展示了中国的无人机作战能力。

学者：邀请蒙泰参与凸显中国军事外交非针对美国

中国上月起加大军事外交力度，引起中国计划建立准军事集团对抗美国的揣测。但受访学者指出，中国此次邀请与美国关系密切的蒙古和泰国参与军演，正是为了凸显中国军事外交并非针对美国。

随着美国及其盟友近两个月来在南中国海加紧军事合作步调，中国自8月以来一连展开次四次国际军事演习和军事比赛，包括中俄在宁夏举行的“西部·联合”演习、在俄罗斯举行的“和平使命”上海合作组织成员国联合反恐军事演习，以及俄罗斯、白俄罗斯、埃及、乌兹别克斯坦等40个国家参与的“国际军事比赛-2021”。

有分析认为，中国近期军演的密集程度和规模达到前所未有的水平，显示中国有可能计划建立准军事集团，与美国抗衡。但受访学者都认为，此次的受邀国名单显示，中国一方面想对外彰显其维和的积极姿态，同时也谨慎避免被解读为针对美国的“组团”行动。

泰国是美国的盟友，蒙古与美国也在两年前提升至战略伙伴关系。复旦大学南亚研究中心主任张家栋接受《联合早报》访问时解读，蒙古和泰国的参演具有代表性，两国都不属于“中国的朋友圈”范围，也不可能和中国组成军事集团。由此凸显出中国不是要组团和美国对抗，并愿意和美国的盟国和准盟国开展包括军事在内的合作。

解放军在此次军演中，突出了与蒙古、泰国和巴基斯坦的互信关系。除了开放供受邀国使用中国的战车等军备，解放军也为各参演国制作了装备教学视频，并派教练进行实操教学。在昨天联合演习中，中国战车就插上了蒙古国旗，由蒙古士兵操作。

解放军西部战区副参谋长邓志平在结束仪式上指出，此次演习充分体现四国深化合作发展的重要共识，也充分展示四国官兵“兄弟般的真挚友谊”。

华盛顿智库战略暨国际研究中心中国实力项目主任林洋认为，中国目前面对西部边境日益不稳定的风险，同时也关注在新疆控制力被削弱的威胁。“共同命运—2021”的目的之一是训练解放军如何与邻国合作控制各类潜在威胁，包括反恐、边境与国内不稳定，以及应对疫情事件。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）分析，解放军在多边军演的场合中展示军队的硬实力，是北京提升国际形象“谨慎衡量的尝试”（calibrated attempt）。北京和华盛顿都明白，若军事紧张关系不受控，对彼此都不是好事。

中共十九大报告指明，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到2050全面建成世界一流军队。夏尔认为，中国在达成目标前，会继续专注于增强自身的能力，而不是正面挑战美国。

（记者是《联合早报》北京特派员）