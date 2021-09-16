学者：邀请蒙泰参与凸显中国军事外交非针对美国 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年9月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国上月起加大军事外交力度，引起中国计划建立准军事集团对抗美国的揣测。但受访学者指出，中国此次邀请与美国关系密切的蒙古和泰国参与军演，正是为了凸显中国军事外交并非针对美国。随着美国及其盟友近两个月来在南中国海加紧军事合作步调，中国自8月以来一连展开次四次国际军事演习和军事比赛，包括中俄在宁夏举行的“西部·联合”演习、在俄罗斯举行的“和平使命”上海合作组织成员国联合反恐军事演习，以及俄罗斯、白俄罗斯、埃及、乌兹别克斯坦等40个国家参与的“国际军事比赛-2021”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 “共同命运—2021”国际维和实兵演习 中国军事外交 台军首次在佳冬战备道操演实兵起降 北京文化市场执法总队查处 首起未成年人沉迷网络游戏案