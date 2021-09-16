学者：邀请蒙泰参与凸显中国军事外交非针对美国

中国上月起加大军事外交力度，引起中国计划建立准军事集团对抗美国的揣测。但受访学者指出，中国此次邀请与美国关系密切的蒙古和泰国参与军演，正是为了凸显中国军事外交并非针对美国。

随着美国及其盟友近两个月来在南中国海加紧军事合作步调，中国自8月以来一连展开次四次国际军事演习和军事比赛，包括中俄在宁夏举行的“西部·联合”演习、在俄罗斯举行的“和平使命”上海合作组织成员国联合反恐军事演习，以及俄罗斯、白俄罗斯、埃及、乌兹别克斯坦等40个国家参与的“国际军事比赛-2021”。