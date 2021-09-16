朱军涉性骚扰案因证据不足被驳回

北京法院对轰动一时的中国央视知名主持人朱军被指性骚扰案作出裁决，认定证据不足并驳回原告周晓璇诉讼请求。分析人士认为，尽管原告败诉，但这起“#MeToo”运动中的标志性案件，仍对中国公民社会产生积极影响。

北京市海淀法院前天（9月14日）经过持续10个小时审理后，对案件做出判决。法院官方微博账号前晚发布通报称，原告、被告在庭审中依法进行了举证质证，围绕争议焦点进行了充分的法庭辩论。

法院经审理认为，“原告周某某提交的证据不足以证明朱某对其进行性骚扰的主张，故一审判决驳回原告周某某的诉讼请求”。

网名“弦子”的周晓璇2018年7月在微信朋友圈发文称，2014年她在央视实习时遭朱军性骚扰。文章被她的友人、网名“麦烧同学”的徐超转发到微博，虽然帖文数小时后就被屏蔽，事件仍在中国舆论掀起轩然大波。

朱军随后否认指控，并控告周晓璇和徐超损害其名誉。周晓璇在2018年10月，正式提告朱军。

法院前天以不公开形式审理该案。网上流传的视频显示，28岁的周晓璇前晚在案件宣判后，在法院外对支持者称，法官拒绝了她提出调取某些证据的申请，包括央视的监控录像等。

中国媒体昨天低调报道案件，只有极少数媒体对法院的宣判做出报道。报道没有提到案件过程，并以法院通报中的“朱某”和“周某某”指代当事人，没有直接提到朱军和周晓璇的名字。

网络舆情反应呈现两极化

网络舆情对裁决的反应呈现两极化；同情周晓璇的网民认为，这类案件取证困难，“证据不足并不代表朱军清白”。反对女权运动者则替朱军鸣不平，认为他被诬告，虽然赢了官司，却付出名誉代价，“还是最大的输家”。还有舆论质疑，女权运动背后有境外势力干预。

周晓璇2018年指控朱军时，正值从西方兴起的反性侵运动“#MeToo”强势登陆中国，一些有社会地位的中国男性被公开举报性侵或性骚扰，包括大学教授、公益组织发起人、资深媒体人、公共知识分子等。

提高对性骚扰的社会认识

朱军案被视为中国“#MeToo”运动的标志性案件。当时有分析认为，这类案件在中国能正式进入法庭审理阶段相当罕见，审讯结果将直接影响中国“#MeToo”运动的未来。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强接受《联合早报》采访时指出，这起案件会进一步提醒女性加强自我保护意识，特别是遭遇性骚扰或性侵时，第一时间报案，并采集、留存和固化证据。

现居纽约的中国女权主义者吕频向美国有线电视新闻网指出，案件过去三年引发了公众讨论，显著提高对性骚扰的社会认识。

她说：“她（周晓璇）没有胜诉，但这个过程对公民社会的意义和影响是巨大的，而且不会因为裁决结果而消失。”

（记者是《联合早报》北京特派员）