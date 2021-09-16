因参与非法六四集会 港12泛民人士获刑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 因参与去年未经批准的六四集会，包括香港支联会前副主席何俊仁在内的12名泛民主派人士，昨天分别被判囚4至10个月不等，其中三人获准缓刑。综合《明报》与香港电台报道，12名被告上周已分别就“煽惑他人参与未经批准集结罪”“明知而参与未经批准集结罪”等控罪认罪，其中，支联会元老张文光、麦海华及民主党中委梁国华获判缓刑，何俊仁、香港民间人权阵线召集人陈皓桓与民主党前副主席尹兆坚均被判囚10个月，但何、陈须同期执行之前案件刑期，总刑期为18个月。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 六四纪念烛光晚会 支联会 煽惑他人参与未经批准集结罪 明知而参与未经批准集结罪 何俊仁 黎智英 黄之锋 罗冠聪 泛民主派 判刑 台军首次在佳冬战备道操演实兵起降 北京文化市场执法总队查处 首起未成年人沉迷网络游戏案