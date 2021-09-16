因参与非法六四集会 港12泛民人士获刑

因参与去年未经批准的六四集会，包括香港支联会前副主席何俊仁在内的12名泛民主派人士，昨天分别被判囚4至10个月不等，其中三人获准缓刑。

综合《明报》与香港电台报道，12名被告上周已分别就“煽惑他人参与未经批准集结罪”“明知而参与未经批准集结罪”等控罪认罪，其中，支联会元老张文光、麦海华及民主党中委梁国华获判缓刑，何俊仁、香港民间人权阵线召集人陈皓桓与民主党前副主席尹兆坚均被判囚10个月，但何、陈须同期执行之前案件刑期，总刑期为18个月。