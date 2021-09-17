中国正式申请加入CPTPP

中国正式提出申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》，向成为全球最高标准的自由贸易协定成员国迈出实质性一步。

据中国商务部发布的消息，中国商务部部长王文涛昨天（9月16日）向《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP，中国称《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）保存方，即负责行政与文件事宜的新西兰贸易与出口增长部长奥康纳，提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。

两国部长还举行了电话会议，就中国正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。

去年11月，中国与亚细安10国以及日本、韩国、澳大利亚和新西兰共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的五天后，中国国家主席习近平在亚太经合组织峰会上表态，中国将积极考虑加入CPTPP。

中国要加入CPTPP，必须获得现有签署国一致接纳，而中国的“入群”申请是否会因地缘政治而碰壁备受关注。

2018年签署的CPTPP目前有11个成员国，包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新西兰、新加坡和越南。

彭博社早前引述知情人士称，中国已与来自澳洲、新西兰、马来西亚等国的官员，就CPTPP相关细节举行过技术性会谈。

另据港媒香港01分析，中国国务委员兼外交部长王毅近期在新加坡的访问，为中国化解被CPTPP排斥的局面取得突破，新加坡在签约国中最先表达了对北京的接纳。

王毅本月13日至14日访问新加坡。据我国外交部13日晚发布的文告，外交部长维文医生当天与王毅会晤时，对中国对于CPTPP的兴趣表示欢迎。李显龙总理隔天在会见王毅后，在面簿发文形容，两人进行了“富有成果与坦率”的讨论。

CPTPP的前身是美国主导的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），奥巴马时期美国力推TPP的目的之一，是制定高标准国际经贸规则，把中国排除在亚太主流贸易圈外。不过，他的继任者特朗普在2017年宣布“退群”。该贸易协定之后由日本牵头修订、重新命名。

（记者是《联合早报》北京特派员）