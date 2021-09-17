屏幕出现“中国人民共和国”错字 港公务员被批对国家缺乏认识

香港特首林郑月娥周二（9月14日）在记者会上介绍全运会情况时，背后大屏幕却出现“中国人民共和国”错字，被香港舆论狠批公务员素质欠佳，对国家缺乏认识。

综合香港01新闻和《星岛日报》，林郑月娥当天是在介绍第十四届全运会赛事转播情况，但现场传出的照片和视频显示，大屏幕上将“中华人民共和国”错写成“中国人民共和国”，直到会议结束也无人指出。香港特首办随后接受媒体质询时称，对上述错误深表歉意，会采取措施防止同类情况出现。