香港政情 屏幕出现“中国人民共和国”错字 港公务员被批对国家缺乏认识 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 香港特首林郑月娥周二在记者会上介绍全运会情况，背后的大屏幕将“中华人民共和国”错写成“中国人民共和国”。（中新社） 字体大小: 小 中 大 香港特首林郑月娥周二（9月14日）在记者会上介绍全运会情况时，背后大屏幕却出现“中国人民共和国”错字，被香港舆论狠批公务员素质欠佳，对国家缺乏认识。综合香港01新闻和《星岛日报》，林郑月娥当天是在介绍第十四届全运会赛事转播情况，但现场传出的照片和视频显示，大屏幕上将“中华人民共和国”错写成“中国人民共和国”，直到会议结束也无人指出。香港特首办随后接受媒体质询时称，对上述错误深表歉意，会采取措施防止同类情况出现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 特首 全运会 中国人民共和国 公务员 港青 林郑月娥 汪毅夫：对台统一战线工作已形成新格局 陈诗龙：逐渐走出疫情 新中须加强合作复苏经济