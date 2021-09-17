疑从我国入境福建冠病源头病例 专家：很可能在集中隔离期间感染 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国疾控中心专家说，福建本轮冠病疫情源头病例很可能是在集中隔离期间感染，进而导致后续疫情发生。从新加坡入境厦门 38天后才确诊莆田官方此前通报，本次疫情源头疑似一名自新加坡入境人员。这名被视为首名感染者的林姓男子于8月4日乘航班MF852从新加坡到厦门，入境后即被集中隔离观察，8月19日解除隔离后（其间核酸检测均为阴性）回仙游，“点对点”接送至集中隔离点，8月26日解除隔离，9月10日即入境38天后核酸结果呈阳性，后被诊断为冠病确诊病例。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡入境 莆田 王华庆 福建疫情源头 中国疾控中心 冠状病毒19 汪毅夫：对台统一战线工作已形成新格局 陈诗龙：逐渐走出疫情 新中须加强合作复苏经济