疑从我国入境福建冠病源头病例 专家：很可能在集中隔离期间感染

中国疾控中心专家说，福建本轮冠病疫情源头病例很可能是在集中隔离期间感染，进而导致后续疫情发生。

从新加坡入境厦门 38天后才确诊

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莆田官方此前通报，本次疫情源头疑似一名自新加坡入境人员。这名被视为首名感染者的林姓男子于8月4日乘航班MF852从新加坡到厦门，入境后即被集中隔离观察，8月19日解除隔离后（其间核酸检测均为阴性）回仙游，“点对点”接送至集中隔离点，8月26日解除隔离，9月10日即入境38天后核酸结果呈阳性，后被诊断为冠病确诊病例。