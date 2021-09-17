轮值主席国总理吁欧盟合力对抗中国 中方：对立陶宛所做反应“合理正当”

针对欧盟轮值主席国斯洛文尼亚总理扬沙发信呼吁其他欧盟成员国与立陶宛一起对抗中国压力一事，中国驻欧盟使团称，中方对立陶宛做出的反应“合理正当”，是非曲直十分清楚，无关国家大小强弱。

综合路透社、新华社报道，扬沙（Janez Jansa）在本月13日发出的信中说，中国大陆因有关台湾的争议而决定召回驻立陶宛大使与“驱逐”立陶宛驻华大使等举动“应受谴责”，并将损害欧盟与中国的关系。他呼吁欧盟成员国团结支持立陶宛，并称将在10月5日举行的欧盟领导人非正式晚宴上讨论具体措施。