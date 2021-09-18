中美关系 分析：中国申请加入CPTPP 中美“朋友圈”竞争加剧 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》，分析指出，这凸显中美“朋友圈”竞争加剧。图为本月5日停靠在中国天津港码头的船舶。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 在美国宣布与英、澳建立新的安全伙伴关系隔日，中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》。分析认为，这凸显出美国和中国都在积极争取合作伙伴，寻求加入现有联盟或创建新联盟以促进自身利益。美国拜登政府宣布与英国、澳大利亚建立新的安全伙伴关系隔日，中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。分析指出，这凸显中美“朋友圈”竞争加剧。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 CPTPP 中美关系 跨太平洋伙伴全面进展协定 奥巴马 印太 英兰妮：各国应在绿色经济领域 合作共创新机遇应对新风险 港媒：成立31年职工盟筹备解散 待下月会员大会正式通过