中美关系

分析：中国申请加入CPTPP 中美“朋友圈”竞争加剧

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来自 / 联合早报

文 /
杨丹旭

发布 / 2021年9月18日 5:00 AM

中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》，分析指出，这凸显中美“朋友圈”竞争加剧。图为本月5日停靠在中国天津港码头的船舶。（彭博社）
中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》，分析指出，这凸显中美“朋友圈”竞争加剧。图为本月5日停靠在中国天津港码头的船舶。（彭博社）

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在美国宣布与英、澳建立新的安全伙伴关系隔日，中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》。分析认为，这凸显出美国和中国都在积极争取合作伙伴，寻求加入现有联盟或创建新联盟以促进自身利益。

美国拜登政府宣布与英国、澳大利亚建立新的安全伙伴关系隔日，中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。分析指出，这凸显中美“朋友圈”竞争加剧。

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