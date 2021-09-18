分析：中国申请加入CPTPP 中美“朋友圈”竞争加剧

在美国宣布与英、澳建立新的安全伙伴关系隔日，中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》。分析认为，这凸显出美国和中国都在积极争取合作伙伴，寻求加入现有联盟或创建新联盟以促进自身利益。

美国拜登政府宣布与英国、澳大利亚建立新的安全伙伴关系隔日，中国正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。分析指出，这凸显中美“朋友圈”竞争加剧。