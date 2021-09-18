新华社批美英澳三边协议 会造成核扩散极不负责任

针对美国、英国、澳大利亚宣布建立三边安全伙伴关系（AUKUS），并开展核潜艇合作，中国指责AUKUS在核出口问题上采取“双重标准”，是极其不负责任的行径，强调中方将密切关注事态发展，保留进一步做出反应的权利。

中国官媒新华社昨天发表评论称，美英澳三方赤裸裸的核扩散行径有悖《不扩散核武器条约》的宗旨和核心义务，有损国际核不扩散机制及努力，显然会造成核材料和核技术的扩散，对于朝鲜半岛核问题和伊朗核问题等热点问题的解决将造成严重的负面影响。