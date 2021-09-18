中国政情 新华社批美英澳三边协议 会造成核扩散极不负责任 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 针对美国、英国、澳大利亚宣布建立三边安全伙伴关系（AUKUS），并开展核潜艇合作，中国指责AUKUS在核出口问题上采取“双重标准”，是极其不负责任的行径，强调中方将密切关注事态发展，保留进一步做出反应的权利。中国官媒新华社昨天发表评论称，美英澳三方赤裸裸的核扩散行径有悖《不扩散核武器条约》的宗旨和核心义务，有损国际核不扩散机制及努力，显然会造成核材料和核技术的扩散，对于朝鲜半岛核问题和伊朗核问题等热点问题的解决将造成严重的负面影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 三边安全伙伴关系 cnn 环球 美国 英国 澳大利亚 英兰妮：各国应在绿色经济领域 合作共创新机遇应对新风险 港媒：成立31年职工盟筹备解散 待下月会员大会正式通过