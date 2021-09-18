新闻人间：“少爷”朱立伦 一手好牌打稀烂

台湾在野国民党党主席选举变闹剧一场，原本被看好稳赢的前主席朱立伦连番受挫，一手好牌打坏了。

朱立伦先是在选举政见会上早退，自己讲完后就离席，不听其他三位候选人发言，被轰不尊重中常会和同僚。朱立伦解释称，早退是怕引起内斗，理由太牵强，未被舆论接受。

接着，在网络民调中异军突起、对朱立伦构成最大威胁的张亚中，被指在政见会中多次攻击朱立伦而遭移送考纪会。这戏剧性转折让朱立伦陷于被动，他被质疑是“拔中”幕后推手，甚至和另一候选人江启臣杠上，两人都急着撇清关系。