新闻人间：“少爷”朱立伦 一手好牌打稀烂 订户 来自 / 联合早报 文 / 沈泽玮 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台湾在野国民党党主席选举变闹剧一场，原本被看好稳赢的前主席朱立伦连番受挫，一手好牌打坏了。朱立伦先是在选举政见会上早退，自己讲完后就离席，不听其他三位候选人发言，被轰不尊重中常会和同僚。朱立伦解释称，早退是怕引起内斗，理由太牵强，未被舆论接受。接着，在网络民调中异军突起、对朱立伦构成最大威胁的张亚中，被指在政见会中多次攻击朱立伦而遭移送考纪会。这戏剧性转折让朱立伦陷于被动，他被质疑是“拔中”幕后推手，甚至和另一候选人江启臣杠上，两人都急着撇清关系。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新闻人间 朱立伦 国民党 主席选举 少爷 张亚中 英兰妮：各国应在绿色经济领域 合作共创新机遇应对新风险 港媒：成立31年职工盟筹备解散 待下月会员大会正式通过