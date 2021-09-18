习近平吁上合组织和集安组织 推动阿富汗局势尽快平稳过渡

（北京讯）中国国家主席习近平呼吁，上海合作组织与集体安全条约组织成员国应推动阿富汗局势尽快平稳过渡，开展接触对话，并帮助当地人民渡过难关。

据中国外交部官网消息，习近平昨天下午以视频方式出席上合组织和集安组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会时，提出三点建议：第一，支持阿富汗国内各方通过对话协商早日达成包容性政治安排，敦促阿富汗有关方面坚决打击境内恐怖组织，采用标本兼治方法予以彻底根除，防止踞守阿富汗的恐怖势力为祸四方。

他也呼吁各国从理性务实角度出发，同阿富汗各方展开互动，引导推动阿富汗新的政权架构更加开放包容，奉行温和稳健的内外政策，同世界各国特别是周边邻国友好相处；第三、及时向阿富汗提供人道主义和抗疫支持。

习近平表示，中方已宣布尽快发运一批紧急援助物资，将持续提供更多力所能及的帮助。他接着不点明指美国“作为阿富汗困难局面的始作俑者，某些国家更应该吸取既往教训，对阿富汗未来发展承担应尽责任”。

在上午的上合组织成员国元首理事会会议上，习近平也暗批美国。他说，“解决国际上的事情，不能从所谓‘实力地位’出发，推行霸权、霸道、霸凌。”

他说，应以联合国宪章宗旨和原则为遵循，践行真正的多边主义，反对打着“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂的行径。