中美关系 称两大经济体应先应对疫情和气候变化等课题 马凯硕吁亚细安联合促中美搁置政治对抗 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 上海特派员 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 新加坡前资深外交官、新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕在RHT中国—东盟商务联盟亚细安峰会上，就中美关系发表演讲。（视频截图） 字体大小: 小 中 大 新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕昨天在RHT中国—东盟（新加坡称亚细安）商务联盟亚细安峰会上直言，美国政府把和中国在东亚的博弈视为一场军事竞赛，“这是一个巨大的错误”。新加坡前资深外交官、学者马凯硕认为，美国应该注重与东南亚的经济互动，而不是军事接触。他也呼吁亚细安国家集体向中美发声，吁请这两个最大经济体搁置地缘政治对抗，先携手应对疫情和气候变化等更迫切的课题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马凯硕 中美关系 亚细安 自由贸易 CPTPP 英兰妮：各国应在绿色经济领域 合作共创新机遇应对新风险 港媒：成立31年职工盟筹备解散 待下月会员大会正式通过