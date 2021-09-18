称两大经济体应先应对疫情和气候变化等课题 马凯硕吁亚细安联合促中美搁置政治对抗

新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕昨天在RHT中国—东盟（新加坡称亚细安）商务联盟亚细安峰会上直言，美国政府把和中国在东亚的博弈视为一场军事竞赛，“这是一个巨大的错误”。

新加坡前资深外交官、学者马凯硕认为，美国应该注重与东南亚的经济互动，而不是军事接触。他也呼吁亚细安国家集体向中美发声，吁请这两个最大经济体搁置地缘政治对抗，先携手应对疫情和气候变化等更迫切的课题。