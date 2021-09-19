就允许孟晚舟认罪返华 美国与华为重启谈判

加拿大《环球邮报》报道，美国司法部已和华为及孟晚舟的律师重启谈判，探讨双方达成暂缓起诉协议的可能性。报道称，美国愿意在孟晚舟认罪并缴付巨额罚款的前提下，终止引渡和刑事诉讼程序。协议并没有要求华为为违反制裁的指控负企业责任。

华为高管孟晚舟引渡案在加拿大等待裁决之际，美国司法部与华为就允许孟晚舟返华的认罪协议恢复谈判；受访学者认为，美国和华为都希望尽快解决孟晚舟案，双方达成协议的可能性较大。

历时超过1000天的孟晚舟引渡案上月18日完成在加拿大的庭审，裁决日期将在下月21日公布。加拿大媒体《环球邮报》昨天引述两名加拿大消息人士报道，美国司法部已和华为及孟晚舟的律师重启谈判，探讨双方达成暂缓起诉协议的可能性；由此撤回美国的引渡要求，允许孟晚舟返华。

报道称，此轮谈判已进行了数周。美国愿意在孟晚舟认罪并缴付巨额罚款的前提下，终止引渡和刑事诉讼程序；协议并没有要求华为为违反制裁的指控负企业责任。

美国司法部发言人奥克斯曼（Nicole Navas Oxman）在一份声明中称，美国仍在继续寻求引渡孟晚舟，并拒绝就谈判进一步置评。孟晚舟的美国首席律师温佳腾（Reid Weingarten）则未就事件作出回应。

美国司法部去年12月曾与孟晚舟展开首轮暂缓起诉协议谈判。孟晚舟当时拒绝认罪，双方谈判最终告吹；消息人士当时并未透露双方讨论的具体认罪条件。此次谈判，是拜登政府上任后，首次和孟晚舟方面的代表进行磋商。

学者：重点在于美国 如何表述孟晚舟罪名

消息传出后，中国舆论几乎一面倒地批评美国要求孟晚舟认罪，也有部分网民呼吁孟晚舟不要认罪。

但香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨接受《联合早报》访问时预计，孟晚舟很可能和美国达成协定接受认罪，重点在于美国如何表述孟晚舟的罪名。

王江雨相信拜登并不认同特朗普政府遗留下来的“人质外交”，因此会尽可能在不失面子的情况下化解这起案件，和孟晚舟达成“变相交易”。华为和孟晚舟则不愿陷入中美的地缘政治纠葛，首要目标始终是尽快让孟晚舟返华。

孟晚舟是在2018年12月过境加拿大时被捕，当时美国指她在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁令，以此要求加拿大逮捕孟晚舟并引渡至美国。

王江雨说，此次谈判不涉及华为的企业责任，这显示美国愿意把罪名缩减至孟晚舟个人的层面。美国的指控是基于孟晚舟2013年交给汇丰的幻灯片陈述，这本质上不是很严重的事。若美国能提出一个不影响孟晚舟声誉和往后发展的罪名，双方很可能达成协议。

王江雨指出，从中国官方的角度而言，孟晚舟事件牵涉中国其他企业高管在海外的安全问题，若引渡案能就此了结，中国政府也算是放下一个包袱，对中美关系是正面的进展。

孟晚舟被捕后，加拿大原外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）同月因“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”在中国被捕；这两起案件被外界视为中国政府的报复行动。若孟晚舟和美国最终达成协议，两名加拿大人会否被释放的问题受到加拿大媒体关注。

此次谈判不涉及两名加拿大人的案件。但王江雨认为，孟晚舟引渡案若得到解决，对两名加拿大人相信会有帮助，例如中国可能会加速将两人驱逐出境。

（记者是《联合早报》北京特派员）