政见说明会 朱立伦与张亚中捉对厮杀

台湾在野的国民党主席选举进入倒数时刻，目前民调支持度较高的前主席朱立伦与孙文学校校长张亚中形成捉对厮杀之局。在昨天（9月18日）第二场辩论会上，朱质疑张的急统主张不符主流民意，会害党分裂，张反击朱无胆识扭转政局，2016年担任党主席参选总统差点害国民党绝子绝孙。

国民党主席选举将在周六（25日）投票，该党昨天上午在高雄举行政见说明会，中天网络新闻台昨天下午接着举办《国民党主席大擂台——有胆来辩》，朱立伦与张亚中两人一路针锋相对，刀光剑影，与会的现任党主席江启臣和前彰化县长卓伯源几乎被晾在一旁。

朱立伦昨天两度对自己9月8日中常会发表政见后先离席令外界观感不佳一事致歉。对于张亚中被送至考纪会一事，朱严正宣示，若有任何证据指涉他主导此事，他永远退出政坛。

娴熟两岸理论、辩才无碍的张亚中在日前电视政见会异军突起后，让原本领先的朱立伦和要争取连任的江启臣压力备增。国民党前主席连战之子连胜文日前已表态力挺朱立伦，也有人在操作弃江保朱，甚至谣传江要退选，令江大为不快。

朱立伦昨天明确列出当选后的四大党务目标：全党支持基进党立委陈柏惟罢免案；年底的莱猪公投是对民进党不信任投票，通过后便要进行倒阁；2022年县市长选举拿下16席；2024年无私无我推最强候选人，争取重返执政。

他说，只要国民党重返执政，他将恢复“中华民国”史观教科书，不让文化台独毒害下一代，确保言论自由，恢复中天新闻台执照，并调整对军公教不公不义的年金改革案。

除了展现其决心外，朱立伦意有所指地强调，国民党的路要越走越广，不能变成民进党的“小绿”、民众党的“小白”，也不能变“小红”跟共产党走。国民党要坚持正蓝路线，不能选最弱、走偏锋的候选人当主席。

张亚中立即反驳朱立伦的“最弱”说，称朱2016年参选总统输了300万票，让国民党40岁以下年轻人不到3%，害国民党几乎绝子绝孙，难道当时的党主席没有责任吗？

张火力全开，指蔡英文政权是台湾最大乱源，国民党要有坚强的勇气，先找回自己的政治理念，扫除祸国殃民的蔡政权，创造两岸和平，结束敌对状态，“民进党才是急统，台独必然招致中共武统，国民党温水煮青蛙的态度长久下去不是跟民进党一样吗？”

朱立伦前天接受中广董事长赵少康网络直播访问时表示，若张亚中当选，他相信国民党会分裂。昨天他在辩论会上直指张亚中的多篇著作都提及要“加速统一”，这样“红统”的主张很难获得台湾主流民意认同。

张亚中昨天当面质问朱立伦，如果他真的当选，“你会分裂吗？”若朱不会，国民党自然没有分裂的问题。他说，民进党是扣帽子的惯犯，国民党主席选举不应该如此，要讲理念，“不要随意丢出血滴子”。

朱立伦再追问张亚中的“一中同表”等主张若与国民党县市长候选人想法不同，是要换候选人？还是要改变党主席的主张？张亚中回应，他当选党主席以后，会去北京签和平协议备忘录，交由全体党员公投，如果过不了，他会尊重，他会跟所有党员沟通，他自信其知识与论述能力会让党员了解其主张。