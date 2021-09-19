中国政情 恒大要求六高管将提前赎回所有款项限期返回 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 来自中国多地的数百名投资者9月12日晚间前往恒大集团总部所在的深圳卓越后海中心，与杜亮（居中坐地男子）对话。图为杜亮精疲力尽坐在地上。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国恒大财富此前被指出现产品逾期未兑、高管提前兑付等问题。恒大昨天（9月18日）发公告称，已要求六名管理人员必须将提前赎回的所有款项限期返回，并给予他们严厉惩处。综合澎湃新闻、观察者网等报道，发布在恒大集团官网的公告称，截至5月1日，恒大共计44名高管持有恒大财富58笔投资产品。5月1日至9月7日期间，有六人提前赎回12笔投资产品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恒大集团 债务危机 恒大危机 韩正希望港府贯彻“爱国者治港” 组织好接下来三场重大选举 中国特稿：中新重庆项目迈入第二个五年 综合试点加强新渝互联互通