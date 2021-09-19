恒大要求六高管将提前赎回所有款项限期返回

中国恒大财富此前被指出现产品逾期未兑、高管提前兑付等问题。恒大昨天（9月18日）发公告称，已要求六名管理人员必须将提前赎回的所有款项限期返回，并给予他们严厉惩处。

综合澎湃新闻、观察者网等报道，发布在恒大集团官网的公告称，截至5月1日，恒大共计44名高管持有恒大财富58笔投资产品。5月1日至9月7日期间，有六人提前赎回12笔投资产品。