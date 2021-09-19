中国政情

恒大要求六高管将提前赎回所有款项限期返回

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月19日 5:00 AM

来自中国多地的数百名投资者9月12日晚间前往恒大集团总部所在的深圳卓越后海中心，与杜亮（居中坐地男子）对话。图为杜亮精疲力尽坐在地上。（路透社）
来自中国多地的数百名投资者9月12日晚间前往恒大集团总部所在的深圳卓越后海中心，与杜亮（居中坐地男子）对话。图为杜亮精疲力尽坐在地上。（路透社）

字体大小:

中国恒大财富此前被指出现产品逾期未兑、高管提前兑付等问题。恒大昨天（9月18日）发公告称，已要求六名管理人员必须将提前赎回的所有款项限期返回，并给予他们严厉惩处。

综合澎湃新闻、观察者网等报道，发布在恒大集团官网的公告称，截至5月1日，恒大共计44名高管持有恒大财富58笔投资产品。5月1日至9月7日期间，有六人提前赎回12笔投资产品。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容