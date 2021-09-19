抖音限制14岁以下用户 每天只能使用40分钟

继官方下令限制未成年人玩网游的时间后，中国短视频平台抖音也开始强制14岁以下的实名用户每天只能使用40分钟，每晚10时至次日早晨6时无法使用。

抖音昨天（9月18日）在官方微信号发布通知说，抖音在六一国际儿童节前，宣布将14岁以下用户全部纳入“青少年模式”。这项举措最近落地，14岁以下实名用户已全部进入“青少年模式”，无法自行退出，未来新注册用户也将直接进入。