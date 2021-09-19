抖音限制14岁以下用户 每天只能使用40分钟 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 中国短视频平台抖音强制14岁以下的实名用户每天只能使用40分钟。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 继官方下令限制未成年人玩网游的时间后，中国短视频平台抖音也开始强制14岁以下的实名用户每天只能使用40分钟，每晚10时至次日早晨6时无法使用。抖音昨天（9月18日）在官方微信号发布通知说，抖音在六一国际儿童节前，宣布将14岁以下用户全部纳入“青少年模式”。这项举措最近落地，14岁以下实名用户已全部进入“青少年模式”，无法自行退出，未来新注册用户也将直接进入。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 未成年保护 平台监管 抖音青少年模式 韩正希望港府贯彻“爱国者治港” 组织好接下来三场重大选举 中国特稿：中新重庆项目迈入第二个五年 综合试点加强新渝互联互通