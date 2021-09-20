证监会副主席方星海：加强监管中企不应解读为与国际脱钩

分析认为，中国官方在中美金融圆桌会议上为近期行业整顿措施辩护，也进一步安抚华尔街高管，释放关于收紧监管并非扼杀科技公司或民营部门的信号。

中国官方上周恢复召开与美国华尔街金融家对话的中美金融圆桌会议；中国证监会副主席方星海在会上强调，中国加强对本国公司监管，不应被解读为与美国或国际金融市场脱钩，并称中国仍然看重科技。

受访学者说，这场会议的重启显示美国商界有意发挥作用，进一步推动中美关系缓和。在拜登政府逐步调整特朗普时代与中国打贸易战的政策之际，这场会议也有利于推动中美在商贸领域的后续接触和磋商。

中美金融圆桌会议于上周四（9月16日）举行。彭博社昨天引述知情人士披露细节，显示这场闭门会谈进行了三小时，其他与会者包括中国央行行长易纲，以及高盛、Citadel对冲基金和其他华尔街巨头高管。

方星海在会上谈到，中国官方近期实施的行业监管整顿，是为了加强监管旗下平台面向消费者的公司，同时提高数据隐私和国家安全保障。他还说，对教育、游戏等行业采取的措施，也是为缓解社会焦虑情绪。

分析认为，中国官方在会上为近期行业整顿措施辩护，也进一步安抚华尔街高管，释放关于收紧监管并非扼杀科技公司或民营部门的信号。

全球最大规模资产管理公司贝莱德集团主席兼首席执行官芬克（Larry Fink）在会上则表示，中国须确保政府长期政策的连贯性、透明度，以建立信任和信心。

中国官方陡然加大对巨型科技企业的监管，并重提“共同富裕”理念，让全球投资者陷入不安。北京的监管措施已导致中国股市蒸发1.5万亿美元（2.02万亿新元）。

中国大陆和香港股市今年7月底曾连续三天大跌，方星海当时曾深夜召集主要投资银行高管开会，试图缓解市场对官方整顿民营教育行业的担忧。

学者：金融方面与美市场脱钩相当于自杀

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时说，中国官方过去一段时间的政策动作不可预料，让华尔街和美国投资者陷入担忧。“中国的做法很多通过行政、运动式的方式去达到一些经济社会目标，没有更多考虑从法律角度解决一些问题，对投资者来说不确定性和风险非常的大。”

华中科技大学教授陈波受访时则说，中国近期开展大规模监管，容易被外界误解是在与美国脱钩；方星海明显是在对市场信心喊话，并为华尔街高管释疑解惑，即监管升级并未针对中国企业的向外融资。“中国大陆在金融方面，肯定没有任何想与世界脱钩，尤其与美国资本市场脱钩的企图，这相当于经济上面的自杀。”

陈波说，中国很多私企和民企受到官方政策调整冲击，近期经济数据也出现下滑，中国高官因此接连出面澄清政策，稳定市场信心。

中国总理李克强上周四在广西展开三天考察期间，鼓励民企继续创新和提升产品，强调市场主体是经济发展根基，民营经济是吸纳就业、创造财富的重要力量。他承诺，中国会持续深化改革，对包括民企在内的各类所有制市场主体一视同仁，维护公平竞争，促进更好发展。

中美经贸关系紧张升级下，中美金融圆桌会议于2018年成立，旨在加强金融业联系和双边关系，上一次虚拟会议在去年10月举行。

中美元首本月10日曾通话，为两国日益加剧的博弈设下护栏。李明江说，拜登政府已认识到特朗普对华发动的贸易战正损害美国利益，并希望改变经贸政策，中美金融圆桌会议有利两国启动经贸领域磋商，“不可能起决定性作用，但是会有小的推动效果。”