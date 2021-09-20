大陆暂停台湾释迦莲雾进口 蔡英文批为突袭手段

（台北／北京综合讯）继2月宣布禁止台湾凤梨输入后，中国大陆海关总署昨天发通知称，今天起暂停台湾番荔枝（台湾称释迦）和莲雾输入。台湾总统蔡英文批评大陆方面的做法，已违反国际贸易规范。

综合台湾《联合报》、《自由时报》等媒体报道，蔡英文昨天在面簿上指出，大陆片面违反国际贸易规范并非第一次。“今年2月的凤梨事件，相信大家记忆犹新。这种突袭手段，显然不是为了正常的贸易考量。”

蔡英文表示，除了严正谴责，她支持农委会的所有因应措施，一定会保护农业、力挺农民。她也呼吁朝野政党一致对外，把大陆刻意政治干预造成的市场冲击降到最低。“我们也会循各种管道，帮农民讨回公道。”

昨天较早时，台湾农委会主委陈吉仲在临时记者会上宣布将祭出10亿元新台币（约4850万新元）提升内外销措施，抢救台湾释迦、莲雾市场，同时将通过世界贸易组织（WTO）争端解决机制提出控诉。

陈吉仲说，中国大陆选在中秋节庆宣布，而且隔天就开始停止输入，不符合WTO国际规范。他还说，台湾农产品除了中国大陆也出口到其他地方，但仅有大陆向台湾通报不合格，其他地方若检出介壳虫，多在入境时即以熏蒸处理。

他说，今年大陆通知台湾释迦、莲雾不合格案件，分别为13起及六起，其中莲雾的不合格率仅为0.41%，且自6月28日后再也没有不合格件数。

陈吉仲也说，台湾释迦种植面积5500公顷，外销1万5000公吨，有1万3000多公吨到对岸，占总产量两成，莲雾种植面积3000公顷，外销将近5000公吨，其中卖到对岸4700多公吨，占总产量一成，两种都是重要输陆的水果。

在野国民党呼吁民进党政府拿出具体行动解决问题，并派专家组团到大陆厘清是否有病虫害事实，以及善加运用“海峡两岸农产品检疫检验合作协议”；这是在国民党执政时期，两岸签署的其中一项协议。