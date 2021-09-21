港新制度下首场特首选委会选举 非建制派仅一人当选

香港昨天公布修改选举制度后的首场特首选举委员会选举当选人名单，两名来自非建制派阵营的候选人仅一人靠抽签当选，成为选委会中唯一非建制派选委。受访学者认为，只有在“爱国者治港”格局形成后，香港民主派才有机会重新进入体制。

在新选举制度下，共有1500个席位的选委会选委权力大增，日后除了负责提名及选出特首，也可提名立法会议员及票选40席立法会议员。不过，在前天举行的换届选举中，至少有1084个席位不用经选举产生。实际要投票的只有364席，涵盖选民4889人，当中4380人投了票，投票率高达89.6%。

以政党计算，民建联在上届选委会选举仅54人参选，本届选举则取得150多个席位，占据选委会的比率与上一届相若，当选人遍布五大界别。

取得第二多席位的工联会，今年也夺得76个席位，占整体席位的5%，比率与去年相若。

至于非建制派阵营，上一届连同立法会议员当然席位共有327席，但本届民主党、公民党等泛民政党均没派人参选，仅有独立民主派、西贡区议会主席周贤明及新思维主席狄志远能够入闸，参选社会福利界。结果周贤明落选，狄志远与另外两名候选人票数相同，最后靠抽签当选，成为唯一非建制派选委。

港府在选举结果公布后发表声明，形容这次是完善香港选举制度后的首场选举，象征香港特区落实“爱国者治港”原则的政治体制踏进一个新里程，确保特区政权掌握在爱国爱港人士手中，从而推动香港实现良政善治。

中国负责香港事务的国务院港澳办发言人也指出，这次选举充分展示香港由乱转治、由治及兴的新气象和新希望，有利于“一国两制”实践行稳致远。

学者：社会有不同界别 最后仍以中央意志为主导

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，在北京强而有力的协调下，昨天公布的选委会选举结果早就大局已定。他形容，民主派在本届选委会的政治光谱接近清零，相信北京将主导未来香港的政治形势，纵使社会有不同界别，但最后仍会以中央意志为主导。

蔡子强指出，在这次选委会选举中，被视为温和民主派的周贤明落败，狄志远则要透过抽签才当选，这个选举结果令人很难想像民主党在未来会员大会能通过参选年底立法会的决议。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时指出，许多温和的民主派人士在前年反修例运动期间变成激进民主派，甚至成为中央眼中的反中乱港政治人物，以致失去参选今年选委会的资格；而同一时间，新一批的温和民主派人士又没有涌现。但他相信，长远而言香港会出现愿意推动政制及社会改革，愿意在现有宪制框架运作的人士，并逐步走入爱国阵营。

他说：“若现在要求大家熟悉面孔的泛民转化成为最低限度的爱国者，没有大可能。所以只有期望将来格局形成之后，会有越来越多人希望愿意参加爱国者阵营，扮演开明的改革角色。”

刘兆佳透露，过往特区政府每次换届，新上任的特首往往会推翻前朝政策。故中央政府日后将会主导建设一支干练的“爱国者管治联盟”，透过不同渠道物色政治精英，形成一股长远而稳定的政治势力，不会因特首换届而有所动摇。选委会组成的改变，正是精英政治的体现。