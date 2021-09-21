中纪委严批高耗能高排放项目 查处“两高”力度升级地方领导或受处分

中纪委网站昨天同步刊登了中国国家发改委环资司司长刘德春的专访，以及题为《纪检监察机关紧盯减排减碳任务落实严查不作为慢作为》的文章，强调各地仍存在“两高”项目数量多、新增能耗量大等问题，亟须采取有力措施，确保遏制“两高”项目盲目发展取得实效。

在中国的减排力度受外界关注之际，中共中央纪委国家监委一连发布两篇文章，批评部分地方政府盲目发展“两高”项目，并宣布中国国家发改委将在第四季度展开倒查行动，通报约谈工作不力地区。

受访学者指出，中央针对“两高”项目的查处上升至官员的纪律层面，预示下来很可能有较高阶层的地方领导因“两高”问题受处分，地方上可能出现大震动。

中纪委网站昨天同步刊登了中国国家发改委环资司司长刘德春的专访，以及题为《纪检监察机关紧盯减排减碳任务落实严查不作为慢作为》的文章，强调各地仍存在“两高”项目数量多、新增能耗量大等问题，形势不容乐观，亟须采取有力措施，确保遏制两高项目盲目发展取得实效。

“两高”是指“高耗能”和“高排放”，一般指煤电、石化、钢铁等重工业项目。根据官方数据，这些行业的排放量占中国全国二氧化碳排放七成以上、主要大气污染物排放五成左右。

有分析指出，在中国经济增速放缓的背景下，部分地区去年开始出现重工业回潮的迹象。中国国家主席习近平4月在中共政治局集体学习会上首次提出“坚决拿下”“两高”项目的要求，为即将上马的“两高”项目紧急刹车；国家发改委5月罕见点名批评七省区首季度能耗强度不降反升，官方6月也针对“两高”项目开展专项检查；在中央高压查处下，各地已减少350多个“两高”项目。

但刘德春指出，部分地区贯彻落实工作与中共中央要求仍有差距。他提醒，地方对“两高”项目盲目批复、未批先建、监管弱化及优惠政策未严格收紧的问题仍突出，“须高度重视”。

刘德春进一步点明地方领导的责任，严批一些领导干部把高质量发展要求当口号，思想认识“严重滞后和脱节”，并片面追求“两高”项目对本地区经济增长的短期拉动作用，把国内生产总值作为评价考核政绩的重中之重，忽视资源环境承载力及盲目上马“两高”项目带来的长远不利影响。

刘德春表明，国家发改委将强化“两高”项目全过程管理，严格能源消费强度和总量双控，按规定落实暂停节能审查等处罚措施，并在第四季度开展专项检查“回头看”，通报约谈工作不力地区。

学者：环境问题上升至官员纪律甚至反腐领域高度

中国去年提出2060年碳中和宣言后，美国和部分西方发展国家持续就加速减排问题向中国施压。有分析认为，中国将积极在11月的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）前，在气候变化议题上展现负责任大国形象，中国官方此次打击“两高”项目的高压姿态，便向外界展示了中国对减排的重视。

有关“两高”项目的检查工作向来由国家发改委主导，但中纪委本月开始也针对“两高”项目问题在官网上频密发文，近两周内发表了四篇相关文章。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，中纪委的表态显示环境问题不再只是国家发改委这类专业部门的职责，而是上升至官员纪律问题的高度，甚至可能进入反腐领域，查处力度将显著增加。

唐任伍指出，“两高”项目过去的查处对象一般是和项目直接相关的小官，但中纪委介入后，很可能会追查至更高的主管和领导层。加上中央此次明确提出将倒查过去的“两高”项目，预计将对一些地方领导带来较大的震动。

（记者是《联合早报》北京特派员）