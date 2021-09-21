涉串谋煽动颠覆国家政权 港“贤学思政”三成员被捕

香港警务处国家安全处昨早拘捕学生组织“贤学思政”三名成员，包括该组织召集人王逸战。警方称，三人涉嫌违反香港国安法第23条“串谋煽动颠覆国家政权”。

综合《明报》与香港电台报道，香港警方昨早搜查贤学思政会址及仓库，查获一些开街站时用的物资、刊物、传单等，并检获电脑和一批送往惩教署给在囚者使用的日用品。除王逸战外，被拘人员还包括贤学思政秘书长陈枳森、前发言人朱慧盈，他们的年龄介于18岁至20岁，分别为大专生和中学生。