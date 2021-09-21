香港政情 涉串谋煽动颠覆国家政权 港“贤学思政”三成员被捕 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月21日 5:00 AM 香港警务处国家安全处昨早拘捕学生组织“贤学思政”的三名成员，包括该组织召集人王逸战（中）。（路透社） 字体大小: 小 中 大 香港警务处国家安全处昨早拘捕学生组织“贤学思政”三名成员，包括该组织召集人王逸战。警方称，三人涉嫌违反香港国安法第23条“串谋煽动颠覆国家政权”。综合《明报》与香港电台报道，香港警方昨早搜查贤学思政会址及仓库，查获一些开街站时用的物资、刊物、传单等，并检获电脑和一批送往惩教署给在囚者使用的日用品。除王逸战外，被拘人员还包括贤学思政秘书长陈枳森、前发言人朱慧盈，他们的年龄介于18岁至20岁，分别为大专生和中学生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 贤学思政 戴庆成：港选举点票效率令人费解 历经20年筹备运营 北京环球影城正式开园