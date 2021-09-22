接受本报采访 张亚中：我不是票房毒药是补药

统派学者张亚中在国民党主席选举中掀起旋风，但他的两岸和谈主张被党内外批评背离主流民意，恐成地方选举票房毒药，造成国民党分裂，并让民进党和民众党坐收渔翁之利。张亚中昨天接受《联合早报》电访时一一回应。

统派学者张亚中在本周六投票的国民党主席选举中掀起旋风，但他的两岸和谈主张被党内外批评背离主流民意，恐成地方选举票房毒药，造成国民党分裂，并让民进党和民众党坐收渔翁之利。

张亚中昨天接受《联合早报》电访时一一回应，认为他近期声势大涨，正因清楚提出两岸论述与强力批判执政党，获得党内基层与年轻网民共鸣；若胜选有信心成为岛内选举的“票房补药”、化解两岸敌意的“武统暂停键”，对民进党和民众党造成最大威胁。

67岁的政治学者张亚中当过台湾大学政治学系教授，创办过非政府组织孙文学校，也当过外交官并任职于陆委会，被公认为“统派理论大师”。

在周六（25日）投票的国民党主席选举中，张亚中在四名候选人中，原本被视为陪榜人物，却在本月初的政见发表会中，凭有力的论述和开炮迅速窜红。

国民党约有38万名党员，七成是超过65岁的深蓝党员，“黑马”张亚中被认为获得深蓝党员支持，但多个蓝营县市长已表态支持另一热门、前主席朱立伦。两人在以党员为主的民调中各获约三成支持，令选情充满悬念。

综合台湾舆论，不少论者都指出，在反中仇台的两岸民意对撞下，张亚中主张两岸和谈，可能会成为明年底地方选举的票房毒药，甚至酿成党内“台湾派”退党潮，并让民进党“躺着选”轻松获胜，也让台北市长柯文哲创办的民众党吸收蓝军支持。

朱立伦昨早接受受广播专访时说，张亚中获势上涨，是因为国民党太软，大家恨铁不成钢；但张亚中不曾从政，两岸和平主张是否实际还是疑问，许多党内明年要选举的人，都害怕张亚中当选。

对于以上种种质疑，张亚中向本报首先指出，所谓的主流民意，就是由民进党掌握的“反中仇中抗中等于爱台”“我是台湾人不是中国人”的去中国化大论述，国民党天王们不敢挑战，向民进党靠拢，结果失去人们的尊敬，也丧失了理念和灵魂。

再三否认是“急统”“红统”

他表示自己的窜红关键，是成功提出清楚而完整的两岸论述，以及强力批判民进党后，获得许多基层党员与年轻网民的共鸣，从网路留言和党员反馈中发现自己“说出他们心里想说、做了他们心里想做的”。

对于朱立伦和民进党人批评他是“急统”“红统”，张亚中再三否认，认为是刻意扣帽子。“红统是指根据马列主义，被中华人民共和国统一，但我是根据《中华民国宪法》，反对分裂与台独。我也并非要现在去谈统一，而是开启对话协商之路。”

对于在选战中提出的“一中三宪”和“两岸和平备忘录”主张，被指不实际与很难被两岸接受，张亚中表示那是走向和平统一前的方法论，是值得两岸进一步讨论的。

“我的主张是合情合理合法，站在中华民族利益出发的。现阶段中国国家主席习近平也不想马上处理统一问题，那可否务实地先结束两岸长达72年的敌对状态？”

他说，民进党采取与大陆敌对立场，希望走向台独，结果却会招致武统，“所以我认为民进党是最大的武统派”。

他认为国民党在野时就应该开启沟通协商，为台湾人提供和平爱台湾的选项；在争取重新执政后，逐步走向和平与两岸统合。“这样也能按下武统的暂停键，减少北京通过武统解决台湾问题的焦虑，毕竟习近平的两岸政策基调还是和平统一。”

对于自己可能成为岛内选举的票房毒药、造成国民党分裂的说法，张亚中认为，国民党若能重新获得党员和年轻网友的支持，就意味着获得人心、形象变好，对地方选举有加分作用。

他强调自己无派系，愿意无私服务，也能与民进党进行清晰的思想论述大作战，成为民进党最难缠的对手，“大家了解后就会知道我不是票房毒药，而是票房补药。”

舆论认为，国民党若分裂，台北市长柯文哲领导的民众党将得利，吸纳出走党员。对此张亚中说：“柯文哲的崛起是基于民众对蓝绿的不满，若国民党强大了，成了有理念有论述的政党，就会压缩民众党生存空间。”

随着张亚中有望胜选，围绕着他的争议也增加，包括有报道指张亚中曾被控性骚绕女学生，前女友称他因外遇而与妻子离婚。张亚中前晚已发出声明，指报道完全不是事实，张亚中受访时也说这“完全是黑函，若性侵台大还能让我教书吗？”他透露今天将提告负责撰写的记者。

张亚中今天中午将接受资深媒体人赵少康的专访，对赵号召的“战斗蓝”，他表示若当选一定能合作，也相信赵少康承诺与未来党主席合作的说法。

不过，他也指出，战斗有四个层次，从战绩、战术、战略到中心思想，层层推进。“只有战绩很强是不够用的，空有战术也不足，好的战术部队，还要有战略和核心思想。”

（记者是《联合早报》台北特派员）