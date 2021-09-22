哈尔滨新增一起冠病病例 官方高度戒备

（福州／北京综合讯）福建省冠病本土疫情仍未结束，今年初曾遭疫情肆虐的黑龙江省会哈尔滨昨天新增一名病毒阳性感染者，官方对此不敢掉以轻心，当天宣布民众没有必要就不离开哈尔滨。

综合央视新闻和中新社报道，这名感染者本月7日从吉安市乘坐高铁到南昌，再从南昌飞到达哈尔滨机场，之后曾到过哈尔滨市道里区、南岗区和哈尔滨下辖的巴彦县的多个地点，目前在哈尔滨市传染病医院接受隔离观察治疗。

哈尔滨市政府之后发布公告，规定人们非必要不离开哈尔滨，确实需要出城的民众，要有绿色健康码才能离开。麻将馆、影院、室内体育健身场所、位于地下室或半地下室的小旅店等空间相对密闭场所，以及各类线下教育培训机构也要暂停营业。

此外，旅游景区和景点接纳消费者人数则不得超过最大承载量的50%，并严格控制瞬时流量，内部表演暂停。全市幼儿园、中小学校也从今天起停止线下教学一周，转为线上教学。

中国大陆前天新增42起本土病例，全部都在福建，比前一天的28起多，其中厦门市有36例、莆田市五例、泉州市一例。福建省自本月10日起共有405起本土确诊病例，患者目前都住院。

福建此次疫情也改变了民众过中秋节的方式，当地兴起“云过节”，民众也就地过节。厦门市则暂停了中秋博饼、文艺演出活动。

漳州、泉州等多地各级党政机关、事业单位、国有企业工作人员，在中秋假期期间正常上班，全力做好疫情防控。福建各所高等学府也已暂停线下课程，开启线上学习模式。

中国大陆前天也新增30起境外输入确诊病例，以及13名无症状感染者，无症状者全部是境外输入个案。