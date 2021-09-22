台国防部点名大陆075两栖攻击舰 预计解放军攻台模式将改为三栖登陆

台湾国防部点名中国大陆075两栖攻击舰说，预计解放军将改变对台作战模式，实施三栖登陆作战。台湾亟须构建战力，吓阻战端发生。

据联合新闻网昨天报道，台湾国防部将2400亿元（新台币，116.71亿新元）的“海空战力提升计划采购特别条例草案”送立法院待审时强调，当前“敌情”威胁日益严峻，大陆各项军事准备均以攻台作战为核心，近来频密向台湾西南海、空域派遣军机、军舰，强化监侦力度，测试台湾部队预警能力与应处作为。