台海局势 台国防部点名大陆075两栖攻击舰 预计解放军攻台模式将改为三栖登陆 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台湾国防部点名中国大陆075两栖攻击舰说，预计解放军将改变对台作战模式，实施三栖登陆作战。台湾亟须构建战力，吓阻战端发生。据联合新闻网昨天报道，台湾国防部将2400亿元（新台币，116.71亿新元）的“海空战力提升计划采购特别条例草案”送立法院待审时强调，当前“敌情”威胁日益严峻，大陆各项军事准备均以攻台作战为核心，近来频密向台湾西南海、空域派遣军机、军舰，强化监侦力度，测试台湾部队预警能力与应处作为。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 国防部 台海 统一 三栖登陆作战 075两栖攻击舰 南中国海 M1A2T战车 许家印致员工“家书”：坚信恒大定能尽快走出至暗时刻 传滴滴出行总裁柳青打算辞职