香港政情 港媒称习近平曾表明 港地产商不能再影响中央治港政策 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 据消息人士透露，中国中央政府今年曾要求香港地产商，协助解决香港严重的房屋短缺问题。图为今年7月13日港岛中央商业区航拍照片。（路透社） 字体大小: 小 中 大 网媒“香港01”引述消息人士称，北京并非否定地产商，不让他们赚钱，而是认为地产商在赚取合理回报的同时，也要负起社会责任，协助解决房屋问题。（香港综合讯）网媒“香港01”昨天引述消息人士称，中国国家主席习近平曾在2018年一个内部会议上表明，“香港商界影响中央治港政策的日子已一去不复返”，而所谓“商界”指的就是在香港甚具影响力的地产商。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 习近平 香港地产商 林郑月娥 香港房屋政策 香港土地 许家印致员工“家书”：坚信恒大定能尽快走出至暗时刻 传滴滴出行总裁柳青打算辞职