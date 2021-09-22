港媒称习近平曾表明 港地产商不能再影响中央治港政策

网媒“香港01”引述消息人士称，北京并非否定地产商，不让他们赚钱，而是认为地产商在赚取合理回报的同时，也要负起社会责任，协助解决房屋问题。

（香港综合讯）网媒“香港01”昨天引述消息人士称，中国国家主席习近平曾在2018年一个内部会议上表明，“香港商界影响中央治港政策的日子已一去不复返”，而所谓“商界”指的就是在香港甚具影响力的地产商。