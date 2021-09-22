香港政情

港媒称习近平曾表明 港地产商不能再影响中央治港政策

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月22日 5:00 AM

据消息人士透露，中国中央政府今年曾要求香港地产商，协助解决香港严重的房屋短缺问题。图为今年7月13日港岛中央商业区航拍照片。（路透社）
据消息人士透露，中国中央政府今年曾要求香港地产商，协助解决香港严重的房屋短缺问题。图为今年7月13日港岛中央商业区航拍照片。（路透社）

字体大小:

网媒“香港01”引述消息人士称，北京并非否定地产商，不让他们赚钱，而是认为地产商在赚取合理回报的同时，也要负起社会责任，协助解决房屋问题。

（香港综合讯）网媒“香港01”昨天引述消息人士称，中国国家主席习近平曾在2018年一个内部会议上表明，“香港商界影响中央治港政策的日子已一去不复返”，而所谓“商界”指的就是在香港甚具影响力的地产商。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容