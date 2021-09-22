中国政情 许家印致员工“家书”：坚信恒大定能尽快走出至暗时刻 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 中国恒大集团董事长许家印（左一）在发给全体员工的“家书”中表示，坚信恒大能走出至暗时刻。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中国恒大集团董事长许家印致员工的“家书”昨天曝光，他表示，坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻，加快推进全面复工复产，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。据澎湃新闻报道，许家印在信中说，深陷巨额债务危机的恒大遇到了前所未有的巨大困难，员工也经受着从未有过的严峻挑战。但他相信，通过各级领导和全体员工的共同努力，公司一定能加快推进全面复工复产，并实现“保交楼”，即把房子交付给购房者的目标。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恒大集团 家书 恒大汽车 许家印 港媒称习近平曾表明 港地产商不能再影响中央治港政策 传滴滴出行总裁柳青打算辞职