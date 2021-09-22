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许家印致员工“家书”：坚信恒大定能尽快走出至暗时刻

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月22日 5:00 AM

中国恒大集团董事长许家印（左一）在发给全体员工的“家书”中表示，坚信恒大能走出至暗时刻。（法新社）
中国恒大集团董事长许家印（左一）在发给全体员工的“家书”中表示，坚信恒大能走出至暗时刻。（法新社）

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中国恒大集团董事长许家印致员工的“家书”昨天曝光，他表示，坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻，加快推进全面复工复产，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。

据澎湃新闻报道，许家印在信中说，深陷巨额债务危机的恒大遇到了前所未有的巨大困难，员工也经受着从未有过的严峻挑战。但他相信，通过各级领导和全体员工的共同努力，公司一定能加快推进全面复工复产，并实现“保交楼”，即把房子交付给购房者的目标。

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