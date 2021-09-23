习近平：中国将不再新建境外煤电厂 并在年内额外无偿捐赠1亿剂疫苗

中国国家主席习近平通过预录视频，致辞时作出两项新承诺，将确保发展中国家的疫苗可及性和可负担性，中国也会“全力以赴”实现减排目标，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

在美国宣布增加对发展中国家的气候变化援助后，中国国家主席习近平也在联合国大会上为减排承诺和抗疫行动加码，宣布中国将不再新建境外煤电项目，并将在年内额外向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

中国国家主席习近平昨天凌晨（纽约时间21日下午）通过预录视频，在第76届联合国大会一般性辩论致辞时作出两项新承诺，试图向国际社会彰显中国的负责任大国形象。习近平强调，将确保发展中国家的疫苗可及性和可负担性，中国也会“全力以赴”实现减排目标，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

习近平和美国总统拜登同在首场联大一般性辩论上发言，习近平在拜登现场发言约五小时后致辞。

习近平在15分钟的讲话中，围绕战胜疫情、复苏经济、加强合作共赢的国际关系理念，以及完善全球治理四大主题，对参与大会的联合国会员国元首和外交官阐述中国的立场。

在中美上月因美国冠病溯源报告展开激烈交锋的背景下，习近平在呼吁各国战胜疫情时重申，要弘扬科学精神，秉持科学态度，以及遵循科学规律。随着福建省出现新一波疑似由入境人员引起的疫情，习近平提醒各国加强国际联防联控，最大限度降低疫情跨境传播风险；凸显出中国继续严守边境的决心。

中美之间的疫苗外交竞赛持续白热化，在拜登预示将在今天的冠病峰会上宣布新的抗疫承诺后，习近平提出将在全年对外提供20亿剂疫苗，以及向全球冠病疫苗获取机制（COVAX）捐赠1亿美元（1.35亿新元）的基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

习近平也表明，中国将继续支持和参与全球科学溯源，并坚决反对任何形式的政治操纵。

中国本月16日宣布正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）；不少分析认为，随着美国着力加强盟友体系，中国“入群”将面对阻碍。习近平在敦促各国推动经济复苏时，呼吁各国将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，推动多边发展合作进程协同增效。

对持续推进高科技中资企业打压政策的拜登政府，习近平也隔空喊话，呼吁“打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境”。

他接着把焦点转向气候变化议题，重申中国力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标；习近平宣布，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，并且不再新建境外煤电项目。美国总统气候问题特使克里8月31日至9月3日访华时，曾敦促中国停止煤电厂投资，但当时的谈判未取得成果。

习近平：世界容得下各国共同成长和进步

中美在联大上也再次展开围绕民主定义的论战。拜登不点名批评“世界上的威权主义正试图宣告民主时代的结束”；习近平则指出，一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明，必须兼容走向现代化的多样道路。

他隐射阿富汗局势称，“近期国际形势的发展再次证明，外部军事干涉和所谓的民主改造贻害无穷”，并敦促各国摒弃小圈子和零和博弈。

中国官方去年起开始明确“东升西降”的战略判断；但习近平此次在不点名批评美国的同时，提出较温和的立场。他说，“一国的成功并不意味着另一国必然失败，这个世界完全容得下各国共同成长和进步”。

中国曾多次在国际场合中批评美国的“伪多边主义”，并表明要改革和完善全球治理体系。在美国加速与盟友建立区域机制的背景下，习近平呼吁联合国“高举真正的多边主义旗帜，成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台”。

他敦促联合国提升发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，在推动国际关系民主化和法治化方面走在前列，并且要平衡推进安全、发展、人权三大领域工作，“重在采取行动”，把各方对多边主义的承诺落到实处。

（记者是《联合早报》北京特派员）