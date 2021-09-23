欧美拟加强执行投资筛选规则 遏制中国具威胁技术滥用行为

（华盛顿彭博电）据报欧盟和美国正谨慎采取行动遏制中国，寻求更严格地执行投资筛选规则，设法防止可能威胁安全和人权的技术滥用行为。

据彭博社报道，一份为美国—欧盟贸易和技术委员会（TTC）9月29日成立大会准备的文件草案，显示上述信息。文件中说，各成员国将合作促进保障劳工权利，打击强制用工，并协调出口管制措施，以维护国际安全和打造全球公平竞争环境。

此外，各成员国还将共同抵制非市场性的扭曲政策对其贸易政策构成的挑战，所谓扭曲政策意指中国。该草案内容可能会有所变动。

出席这次会议的美国代表为商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪，欧盟方面代表为欧盟委员会执行副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）和东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。

不过，法国试图推迟欧盟—美国贸易会晤，而荷兰等欧盟成员国支持法国推迟这一会议，以便对美国与澳大利亚、英国达成的AUKUS进行评估，因此，TTC会议能否如期召开仍然悬而未决。

根据上述文件草案，TTC将建立10个工作组，增进技术标准、气候、供应链、半导体及全球贸易挑战等领域的关系和合作。文件写道，成员国将共享非市场性的扭曲政策和行为信息，以应对美国和欧盟劳动者及企业面临的挑战，并探索降低风险的措施。