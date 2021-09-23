中国中秋小长假 出游人次和旅游收入不如前年 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 江苏省南京市民众前晚中秋夜走进夫子庙景区泛舟游览，感受“桨声灯影里的秦淮河”。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国文化和旅游部的数据显示，刚刚过去的中秋小长假期间，中国国内旅游出游人次为2019年同期的87％，旅游收入为2019年水平的79％，表明在新一轮的冠病疫情之下，消费者的出行意愿有所降低。综合《每日经济新闻》与彭博社报道，今年中国中秋节假期共三天，据文旅部发布的数据，国内旅游出游累计8820万人次，实现国内旅游收入371.49亿元人民币（77.67亿新元）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中秋小长假 中国文化和旅游部 旅游数据 社会消费品零售总额 消费意愿 冠病疫情 周边游 中国国庆 台湾中学生开始接种民间捐赠疫苗 美“疫苗护照”未承认高端 陈时中：会与美积极沟通