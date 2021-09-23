中国中秋小长假 出游人次和旅游收入不如前年

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月23日 5:00 AM

江苏省南京市民众前晚中秋夜走进夫子庙景区泛舟游览，感受“桨声灯影里的秦淮河”。（中新社）
江苏省南京市民众前晚中秋夜走进夫子庙景区泛舟游览，感受“桨声灯影里的秦淮河”。（中新社）

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中国文化和旅游部的数据显示，刚刚过去的中秋小长假期间，中国国内旅游出游人次为2019年同期的87％，旅游收入为2019年水平的79％，表明在新一轮的冠病疫情之下，消费者的出行意愿有所降低。

综合《每日经济新闻》与彭博社报道，今年中国中秋节假期共三天，据文旅部发布的数据，国内旅游出游累计8820万人次，实现国内旅游收入371.49亿元人民币（77.67亿新元）。

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