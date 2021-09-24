马凯硕：希望美国继续扮演重要角色 东南亚国家需要更具包容性架构

东南亚国家希望美国继续在本区域扮演重要角色，但比起四方安全对话机制（Quad）和新建立的美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS），区域国家需要一个更具包容性的架构。

新加坡前资深外交官、新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕前晚（9月22日）在耶鲁—新加坡国立大学学院举办的“地缘政治新时代：中国崛起与全球秩序”线上论坛发言时指出，亚细安国家不会加入Quad或是AUKUS，因为它们让东南亚面临要选边站的尴尬局面。