中美关系 马凯硕：希望美国继续扮演重要角色 东南亚国家需要更具包容性架构 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 上海特派员 发布 / 2021年9月24日 6:00 AM 新加坡前资深外交官、新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕前晚在线上论坛发言时指出，亚细安国家不会加入Quad或是AUKUS，因为它们让东南亚面临要选边站的尴尬局面。（李光耀公共政策学院档案照） 字体大小: 小 中 大 东南亚国家希望美国继续在本区域扮演重要角色，但比起四方安全对话机制（Quad）和新建立的美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS），区域国家需要一个更具包容性的架构。新加坡前资深外交官、新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕前晚（9月22日）在耶鲁—新加坡国立大学学院举办的“地缘政治新时代：中国崛起与全球秩序”线上论坛发言时指出，亚细安国家不会加入Quad或是AUKUS，因为它们让东南亚面临要选边站的尴尬局面。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美关系 AUKUS QUAD 陈庆珠 马凯硕 山西民众表演社火庆丰收 鸿蒙之外另一张底牌 华为明日发布操作系统欧拉