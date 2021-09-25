《华尔街日报》：与美国达成认罪协议 孟晚舟能返回中国

（纽约综合讯）美国媒体引述知情人士报道，中国华为公司副董事长孟晚舟已经与美国司法部达成认罪协议，从而使她能够返回中国。

美方会撤销涉及伊朗业务严重指控

据《华尔街日报》昨天（9月24日）引述知情人士的消息报道，孟晚舟的律师团队和美国司法部达成认罪协议，从而结束将近三年在加拿大被软禁的日子。

《华尔街日报》报道称，孟晚舟将同意就较轻微的指控认罪，而美国司法部也会撤销关于她涉及伊朗业务的严重指控。双方达成的这项认罪协议，将使她免于被引渡到美国入狱而得以返回中国。

路透社稍早时报道，孟晚舟是以视像方式出席美国纽约联邦法院的聆讯。报道又引述消息人士指，预料孟晚舟会获“延期起诉协议”（Deferred- Prosecution Agreement，DPA），以解决美方对她的指控。

中国电讯设备巨头华为创建人任正非的女儿孟晚舟，是在2018年底过境加拿大时被捕。当时美国政府指她在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁令，以此要求加拿大逮捕孟晚舟并引渡至美国。

加拿大司法部随后于前年3月1日就孟晚舟引渡案签发授权进行令，开启了超过两年的案件审讯过程，也掀起中国与加拿大之间越演越烈的司法与外交博弈。