孟晚舟返回中国 加国两公民获释离开

孟晚舟北美周五以视讯方式出席聆讯，并与美国检方达成暂缓起诉协议。美国司法部随后撤销引渡要求，孟晚舟在聆讯结束后被当庭释放。这一最新进展移除了刺激中美关系加速恶化的一个关键因素，并让历时近三年的中加司法博弈画上句号。

华为首席财务官孟晚舟与美国司法部达成暂缓起诉协议后前天在加拿大获释，并于昨晚返抵深圳；两名被中国拘捕的加拿大公民同日获释离开中国。这一最新进展移除了刺激中美关系加速恶化的一个关键因素，并让历时近三年的中加司法博弈画上句号。

孟晚舟当地时间周五（24日）以视讯方式出席美国纽约联邦法院聆讯，并与美国检方达成暂缓起诉协议。美国司法部随后撤销将孟晚舟引渡到美国的要求，孟晚舟在聆讯结束后被当庭释放。

根据协议，孟晚舟接受多项美国政府对她的指控，包括企图避开美国对伊朗的制裁。作为交换，美国检方会延迟对她的起诉，并可能在2022年12月1日前撤销起诉。

美国纽约东区代理检察官博克曼（Nicole Boeckmann）在司法部新闻稿中指出：“在签订暂缓起诉协议时，孟晚舟已为她在实施欺骗全球金融机构的计划中所扮演的主要角色承担责任。”

博克曼称：“她在事实陈述中的供述证实，在担任华为首席财务官期间，孟晚舟就华为在伊朗的业务运营，向一家金融机构的高级主管作出了多项重大失实陈述，以努力维护华为与该金融机构的银行关系。”

49岁的孟晚舟2018年12月1日在温哥华转机时，被加拿大警方依据美国司法部要求逮捕。美国指她在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁令。

孟晚舟代表律师泰勒（William Taylor）前天在一份声明中强调，孟晚舟没有认罪，并期待14个月后对她的指控完全撤销。

获释的孟晚舟当地时间24日乘坐中国政府的包机离开加拿大。据央视新闻发布的视频，她在离开温哥华住家时微笑向人们挥手，表情轻松；在机场出境大厅，她与前去为她送行的人拥抱告别。飞机起飞后，孟晚舟又在微信朋友圈发长文感谢中国政府。

美国撤销引渡孟晚舟的要求数小时后，加拿大总理特鲁多召开记者会，宣布被北京拘留的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）已离开中国领空。

两人当地时间25日上午飞抵加拿大西部城市卡尔加里（Calgary），特鲁多亲自到机场迎接。和孟晚舟一样，康明凯和斯帕弗也失去自由将近三年。孟晚舟被捕后数日，北京以涉嫌从事危害中国国家安全的活动为由拘捕这两人。斯帕弗上个月在中国被判处11年徒刑并驱逐出境，康明凯案尚未宣判。

特鲁多前天没有被问及中加是否达成某种双边协议。北京始终坚称，逮捕两名加拿大人与孟晚舟案件没有关联。不过，双方几乎同时释放对方人员的做法，让这起涉及中美加三国的外交事件蒙上“人质交换”色彩。

香港城市大学法律学教授王江雨接受《联合早报》采访时分析，这个结果相信是中美加三方面都能接受的，当中很大程度可能是加拿大在斡旋。他说：“加拿大应该是领悟到了一个痛苦的教训，即不能卷入到超级大国的争斗中去。”

加拿大《环球邮报》今年6月报道，加拿大驻华大使鲍达民曾到华盛顿展开三个星期的斡旋，会见白宫高级官员和时任中国驻美大使崔天凯。

王江雨判断，改善中加关系的障碍已经移除，两国下来预计会以求同存异的方式相处。