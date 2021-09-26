朱立伦45.78%得票率当选国民党主席 将面对两大挑战

朱立伦曾在2015年参与党主席补选，在无人挑战的情况下创出99.6%的历来最高得票率，但这回面对强劲挑战，也创下历届党主席选举唯一得票率不过半的纪录。

台湾最大在野党国民党的主席选举成绩出炉，朱立伦以8万5164票、45.78%的得票率当选。朱立伦在胜选后宣示“战斗蓝、必胜蓝来了”，并计划恢复所有两岸沟通管道和交流平台。

受访学者指出，稳健务实的朱立伦有望率领蓝军在明年底县市长选举打出漂亮胜战，但他这轮与对手“杀得太凶”，结下难解心结，未来将面对党内整合与公平推选总统候选人重返执政的两大挑战。

60岁的会计学教授朱立伦曾在2015年参与党主席补选，在无人挑战的情况下创出99.6%的历来最高得票率，但这回面对强劲挑战，创下历届党主席选举唯一得票率不过半的纪录。

在疫情下举行的这场选战，在37万零711名合格党员中催出50.71%的过半投票率，一般相信与朱立伦发挥强大人脉与组织战有关，加上他操作“弃江保朱”的效应发酵，成功拉开与对手的距离。

张亚中得票率32.59%

凭着清晰的两岸论述与炮打执政党而人气高涨的张亚中，以6万零632票、32.59%得票率落败。现任党主席江启臣获3万5090票，得票率18.87%。最后一名候选人彰化前县长卓伯源只得5133票，得票率2.76%。

朱立伦昨晚7时30分笃定当选后发表胜选谈话，表示民进党要开始担心了，因为国民党将充满战力，“是战斗蓝，追求必胜蓝”，将在未来的罢免案、公投案和每一场选举中，“团结起来对抗嚣张的民进党”。

朱立伦准备恢复所有两岸交流平台与沟通管道

他强调两岸关系很重要，国民党在两岸路线上绝对不会变成小绿，他准备恢复所有两岸交流平台与沟通管道，在党纲党章规范下进行交流，并“从社会力交流开始启动”。

张亚中随后开记者会发表败选感言，表示遗憾这次“黄花岗革命失败了”，但“下次辛亥革命就会成功”。他透露朱立伦来电邀约当面聊，他对此表示欢迎，希望不只是礼貌拜会，而是关注如何召唤国魂与党魂。

现任主席江启臣宣布败选时表示“选战交锋、冲突都是难免”，希望大家把波折留在过去，一同团结支持新任党主席。“我们都不会一辈子担任党主席，但我们一辈子都是国民党的战将”。他也宣布即日率领一级党务主管总辞，希望本月底前与朱立伦完成交接。

江启臣也宣布，他从今天起会回到街头，投入下月23日的陈柏惟罢免案、12月18日的公投案，并争取年轻中间选民票源，协助国民党重返执政。

台湾民众党主席、台北市长柯文哲晚间也发声明祝贺朱立伦，并喊话共同善尽在野监督责任，不负人民所托。

国民党“战斗蓝”召集人赵少康傍晚发声明，呼吁朱立伦协助国民党转型为战斗体、争取更多年轻人入党、为地方和全国选举提出透明公平的提名办法，并“号召韩粉、张粉、江粉全部归队”团结打胜仗。

学者：候选人选后都展现出风度和民主素养

时事评论员、淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》点评，这场选战很激烈，但大家选后都展现出风度和民主素养。

他认为，在疫情中能有过半投票率，显示选民关心国民党命运和两岸未来，以朱立伦稳健务实的风格，国民党不会走远离民意的路线。

“只要能团结整合，加强两岸论述，国民党不会沦为小党。在明年底的六都县市长选举中应该会有好成绩，至少维持现有席位，甚至进一步从民进党手中夺下多一两席。”

中国文化大学广告学系主任钮则勋教授则指出，朱立伦在选战后期可能太心急，“杀得太凶”，对江启臣操作弃保效应，又对张亚中“泼红墨水”、指他是红统，结下心结后，不利选后整合。

他指出，有志竞选总统的朱立伦也必须制定公平透明的初选规则，让国民党选出最强候选人，否则就算明年底赢了地方选举，2024年的总统选举也很难胜选。

钮则勋认为，形象良好也有一定政绩的江启臣如今已是中生代“一哥”，有望成为明年竞逐六都市长的“活棋和刺客”，朱立伦应该好好借重他的政治能量。