港支联会通过解散决议 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月26日 5:00 AM 香港支联会前秘书蔡耀昌在特别会员大会通过解散的决定后会见媒体。（路透社） 字体大小: 小 中 大 长年举办维园六四烛光晚会的香港支联会昨天召开特别会员大会，以41票赞成、四票反对通过了解散的特别决议。支联会是在《香港国安法》压力下最新解散的一个民主派团体。香港警方上月要求支联会提供包括其成员以及财务状况在内的资料，但支联会予以拒绝并决定召开此次会员大会。据明报网报道，主持昨天大会的支联会前秘书蔡耀昌会后见记者时，鞠躬答谢港人32年来对支联会的支持，他也就支联会解散一事，向六四遇害者母亲组成的“天安门母亲”组织表示歉意，并希望将来香港人能在不同岗位传承理念：“石在，火种是不会灭的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港支联会 解散 香港国安法 六四 民主派 贤学思政 澳门升级出行限制 遏制新暴发冠病疫情 恒大危机考验中国金融体系