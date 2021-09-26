港支联会通过解散决议

长年举办维园六四烛光晚会的香港支联会昨天召开特别会员大会，以41票赞成、四票反对通过了解散的特别决议。

支联会是在《香港国安法》压力下最新解散的一个民主派团体。香港警方上月要求支联会提供包括其成员以及财务状况在内的资料，但支联会予以拒绝并决定召开此次会员大会。

据明报网报道，主持昨天大会的支联会前秘书蔡耀昌会后见记者时，鞠躬答谢港人32年来对支联会的支持，他也就支联会解散一事，向六四遇害者母亲组成的“天安门母亲”组织表示歉意，并希望将来香港人能在不同岗位传承理念：“石在，火种是不会灭的。”