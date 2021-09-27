美多名议员指责拜登对中国软弱

（纽约／华盛顿综合讯）美国多名议员认为，华为公司副董事长孟晚舟获释，让人质疑美国总统拜登应对来自华为公司和中国威胁的能力，这笔交易更多的是向中国投降。分析认为，美国满足了中国的一项关键要求，为改善关系铺平道路，但也付出一定代价。

据路透社报道，美国参议员卢比奥（Marco Rubio）就认为，拜登政府应就这个问题紧急向国会通报情况。

他说：“孟晚舟的获释，引发人们对拜登总统应对来自华为和中国共产党威胁的能力和意愿。我们已经看到了拜登政府一味关注气候问题，从而淡化了种族灭绝等问题。这是拜登政府危险地对中国采取软弱态度的另一个例证。”

曾任美国驻日本大使的参议员哈格蒂（Bill Hagerty）也批评说：“我担心这看起来更像是拜登政府的绥靖政策，更像是投降。华为是一家咄咄逼人的掠夺性公司，得到中国共产党的支持。美国在这一天放弃了影响力。”

美国国务卿布林肯避免对孟晚舟获释置评，仅对中国释放加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）的决定，表示欢迎。

彭博社发表文章指美国满足了中国就改善关系所提出的一项关键要求，为改善两国关系铺平道路，但也付出代价，让进行所谓“人质外交”的中国获益。

拜登本月10日致电中国国家主席习近平，中国将气候变化进展与释放孟晚舟、取消惩罚性关税等问题联系起来，坚持由美国迈出改善关系的第一步。

中国外长王毅月初表示，美国应积极回应中国提出的“两份清单”和“三条底线”，采取行动改善中美关系。

彭博社分析认为，孟晚舟获释的协议似乎朝着这个方向前进，是美国多年来采取的最大举措，两国进一步合作的最大绊脚石之一已经消失。