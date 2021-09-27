中国官媒称孟晚舟获释是“中国人民重大胜利”

（北京／深圳综合讯）中国官媒昨天发文指出，孟晚舟获得释放回国是中共中央坚强领导的结果，是中国人民的重大胜利。

《人民日报》和《中国纪检监察报》昨天发表文章，形容孟晚舟事件是“百年未有之大变局的一个集中缩影”，并指出孟晚舟回国是中共中央坚强领导、中国政府不懈努力、全中国人民鼎力支持的结果，是中国人民的重大胜利。

作为中共中央机关报的《人民日报》，在评论员文章中指出，孟晚舟事件是一起针对中国公民、旨在打压中国高技术企业的政治迫害事件，其实质是美国试图阻挠甚至打断中国发展进程。

“中国不惹事，但也不怕事，绝不接受任何形式的政治胁迫和滥用司法，绝不允许中国公民成为别国政治迫害的牺牲品。”

文章还指出，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程；越是接近民族复兴越不会一帆风顺，越充满风险挑战乃至惊涛骇浪。始终站在历史正确、人类进步的一边，就没有任何力量能够撼动中国的地位，没有任何力量能够阻挡中国前进的步伐。

作为中共中央纪委和国家监委机关报的《中国纪检监察报》则指出，“面对美国的倒行逆施，我们不仅要敢于斗争，更要善于斗争，特别是要善于运用国际规则维护国家主权、安全和发展利益。”

从小米起诉美国政府获胜，到孟晚舟获释，中国政府和企业已经在“实战”中积累了宝贵的斗争经验。“中国绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。”

关于孟晚舟回国的话题在中国社交媒体引发巨大关注，微博上吸引过亿次观看。根据深圳电视台报道，深圳的最高建筑平安金融中心一直在滚动“欢迎孟晚舟回家”的文字。