台海局势

分析：台主流民意或已从“反中保台”转为“反台独求和平”

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来自 / 联合早报

文 /
温伟中

台北特派员

发布 / 2021年9月28日 5:00 AM

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朱立伦刚当选国民党主席，蓝绿阵营就为“爱台”与“反台独”激烈交锋。

受访评论员指出，民进党政府施政方式已积蓄民怨，主流民意或已从“反中保台”转为“反台独求和平”，蓝军若能团结战斗，捉准“爱台保台”新论述，有望打赢年底公投案，实现倒阁并迈向政党轮替。

朱立伦上周六当选国民党主席，隔天收到中共总书记习近平的贺电，他复电致谢时希望两党能在“九二共识”“反对台独”基础上求同尊异，并批评民进党政府采取“去中”“反中”政策，改变两岸现状。

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