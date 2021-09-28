台海局势 分析：台主流民意或已从“反中保台”转为“反台独求和平” 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 台北特派员 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 朱立伦刚当选国民党主席，蓝绿阵营就为“爱台”与“反台独”激烈交锋。受访评论员指出，民进党政府施政方式已积蓄民怨，主流民意或已从“反中保台”转为“反台独求和平”，蓝军若能团结战斗，捉准“爱台保台”新论述，有望打赢年底公投案，实现倒阁并迈向政党轮替。朱立伦上周六当选国民党主席，隔天收到中共总书记习近平的贺电，他复电致谢时希望两党能在“九二共识”“反对台独”基础上求同尊异，并批评民进党政府采取“去中”“反中”政策，改变两岸现状。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 朱立伦 苏贞昌 蔡英文 港立法会12月举行换届选举 主席罗健熙：民主党尚无党员表达参选意愿 中共十九大后首次巡视 25家金融单位党组织