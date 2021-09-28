英舰穿越台湾海峡在社媒晒图 中国批评刷“存在感”居心不良

（北京综合讯）英国海军护卫舰里士满号（HMS Richmond）昨天在社交平台上公布，军舰驶经台湾海峡前往越南。中国军方批评，这是英方枉费心机刷“存在感”，并称这种行为居心不良，破坏台海和平稳定，充分暴露了其投机心态。

据东部战区微信公号发布的信息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校昨天指，英国里士满号护卫舰在27日过航台湾海峡并公开炒作，并称大陆解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。

发言人也称，战区部队时刻保持高度戒备，坚决反制一切威胁挑衅。

中国《环球时报》昨天以“张狂”形容通过台湾海峡的英国军舰，并引述中国外交部发言人早前的话：“中方对外国军舰正常过台湾海峡不会保持任何的异议，但相关国家高调公开军舰过台海究竟有何用意？我们切实地希望相关国家以实际行动尊重我们的主权和内政！”

据美国之音报道，里士满号护卫舰隶属英国皇家海军伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）航母打击群。

伊丽莎白女王号航母打击群9月上旬停靠日本访问。期间，英国皇家海军一名高级官员对日本媒体说，台湾海峡很明显是一个国际航运通道，也是自由与开放的印太地区的一部分。

里士满号官方推特账号昨天发布信息说：“在与东海的合作伙伴和盟友一起工作，忙碌了一段时间后，我们现在正在通过台湾海峡对越南和越南人民海军进行访问的途中。”

早前在东海助确保 对朝制裁顺利进行

据法新社报道，美国过去是派军舰穿越台湾海峡的主要国家，随着北京加强对台湾军事威吓以及试图巩固有争议的南中国海控制权，越来越多的美国盟友已经开始通过这条航线，加拿大、法国、澳大利亚军舰近年来都曾通过台湾海峡，引发北京抗议。

此外，英国政府官网前天公布，为确保联合国针对朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹计划所采取的制裁措施能顺利进行，里士满号军舰早前在东海提供支持。联合国禁止向朝鲜提供燃料或精炼石油产品。