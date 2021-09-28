防长邱国正：应对大陆攻击 台武器装备要“打得远精准且具机动力”

邱国正昨天在立法院回答民进党籍立委王定宇的质询时表示：“国军武器装备发展要打得远、精准且具机动力，这些国防能力只会比过去增加，在敌人一旦出动时国军就会有所准备。”

（台北综合讯）台湾国防部长邱国正昨天说，台军的武器装备发展方向要“打得远、精准且具机动力”，防卫能力只会比原来增加，这样在中国大陆发动攻击时，台军就有所准备。