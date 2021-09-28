台海局势 防长邱国正：应对大陆攻击 台武器装备要“打得远精准且具机动力” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 台湾国防部首度证实台军在屏东九鹏基地“模拟敌战机及巡弋导弹进袭”，强化防空武器效能。图为台湾总统蔡英文（右）2018年11月8日在高雄左营海军基地登上美制佩里级导弹护卫舰铭传号，在防空导弹发射架前向媒体挥手。（路透社档案照片） 字体大小: 小 中 大 邱国正昨天在立法院回答民进党籍立委王定宇的质询时表示：“国军武器装备发展要打得远、精准且具机动力，这些国防能力只会比过去增加，在敌人一旦出动时国军就会有所准备。”（台北综合讯）台湾国防部长邱国正昨天说，台军的武器装备发展方向要“打得远、精准且具机动力”，防卫能力只会比原来增加，这样在中国大陆发动攻击时，台军就有所准备。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾国防部 台湾国防部长邱国正 中长程导弹 解放军 港立法会12月举行换届选举 主席罗健熙：民主党尚无党员表达参选意愿 中共十九大后首次巡视 25家金融单位党组织