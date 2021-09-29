中国网络游戏和动画片整改压力倍增

中国娱乐圈地震余波蔓延至二次元世界，网络游戏和动画面对的整改压力倍增。业内人士披露，官方进一步收紧网游审查，面容柔美的男性角色、刺客、海盗等职业，乃至喝酒和纹身画面，都成为通过审查“雷区”。

《联合早报》获取的业内文件显示，北京市宣传部门本月面向网游业者举办培训班，通报最新审核要求。文件指出，游戏“不再是纯娱乐”，而是承担新媒体艺术功能，价值观审核是游戏打分的第一条。

为此，当局禁止业者在游戏中宣扬“金钱至上”价值观，随意改编“有定论的历史人物”，以及模仿和宣扬日本文化，以免玩家“对日本历史了解甚至多过对本国历史了解”。此外，妆容、言行、配音女性化的“娘炮”角色，刺客、杀手、打手、海盗等“不良职业”，以及抽烟、喝酒、酒馆和纹身内容都是禁忌。

本轮游戏行业整改，始于中国国家新闻出版署8月30日发布通知，规定网游企业仅可在周末和节假日晚8时至9时向未成年人提供一小时服务。中宣部、网信办等部门本月8日联合约谈腾讯、网易等网游企业和直播平台，除了强调要落实防沉迷机制，也要求业者加强网游内容审核把关，严禁含有错误价值取向、淫秽色情、血腥恐怖等违规内容，并坚决抵制拜金主义、“娘炮”，以及宣扬同性爱情的“耽美”等“不良文化”。

一名网游开发人员告诉本报，约谈过后，业内就传出游戏版号暂缓发放、审核标准收紧的消息。根据最新审核要求，游戏中不仅不能出现流血画面，大部分红色物体也要改为其他颜色，以免“过于血腥”；男性角色脸上不能有明显妆容，身上不能有纹身；弘扬“正能量”、含有国风元素的游戏更容易过审，但前提是不涉及历史人物。

与此同时，多部动画片上周五（24日）在影音平台上被下架，其中包括日本特摄卡通《迪迦奥特曼》（新加坡称咸蛋超人）、《刺客伍六七》和《成神之日》等。广电总局网站次日发文，引述“网络视听节目管理负责同志”说法称，要坚决抵制含有“暴力血腥、低俗色情”等不良情节和画面的动画片上网播出，为青少年营造良好网络视听空间。

这波下架潮引发网络舆论强烈反弹。有网民抗议当局以保护未成年人为由，吞噬成年人娱乐空间。还有人质疑，抗日剧中也有不少血腥暴力画面，“难道未成年人看不得奥特曼打怪兽，却可以看手撕鬼子？”

一片抗议声中，《迪迦奥特曼》前天重新上架，但内容已遭删减，《刺客伍六七》则删除“刺客”二字，改名《伍六七》。

中国传媒大学影视艺术学院教授游洁接受《联合早报》访问时分析，当局可能是接到家长举报后，没调查清楚就让影片下架；过后发现问题没有想象中严重，便在删减后重新上架。

游洁指出，游戏和动画等文化产品和影视作品一样，对大众尤其是年轻人影响较大。当局在整顿娱乐圈后，加强对二次元商品的监管是意料之中，一开始可能会因执法尺度模糊引发争议，但整体来看是利大于弊。

游洁说：“游戏和动画产业这几年来快速发展，市场门槛过低导致良莠不齐，衍生出暴力、耽美、软色情等不良现象，原本就需要整改。如果能妥善监管，有助于规范行业，提升作品水平。有关部门当前面临的挑战是缺乏明确监管标准，‘一刀切’可能误伤无辜。”

（记者是《联合早报》上海特派员）