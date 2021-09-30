中国下一代舰载机有望今年内亮相

据了解，中国下一代舰载机是FC-31“鹘鹰”隐身战机。有关人士分析，这说明FC-31有望在今年首飞，中国军方已将其选定为下一代舰载机，以抗衡美国F-35B舰载机。

中国歼15、“鹘鹰”战机总设计师孙聪昨天在珠海航展上向媒体透露，中国下一代舰载机有望在今年内亮相。

据了解，孙聪所说的下一代舰载机就是FC-31“鹘鹰”隐身战机。有关人士分析，这说明FC-31有望在今年首飞，中国军方已将其定为下一代舰载机，以抗衡美国F-35B舰载机。

据《环球时报》等媒体报道，孙聪在回应有关中国下一代舰载机何时揭晓时表示：“飞机一出来，大家都能看到，大家不用着急，可以再等等，应该在今年，大家就能看到下一代航母舰载机的好消息了。”

目前，歼-15是中国航母唯一一款固定翼舰载机。虽然歼-15属于多功能重型战斗机，可执行多种任务，但该机仍属于第三代战机，与属于第四代战机的美国F-35隐身舰载机有代差。面对F-35B舰载机批量部署的压力，中国近年来一直争取让隐身战机尽快上舰。

早前有消息说，由成都飞机工业集团研发的隐身战机歼-20与沈阳飞机工业集团研制的FC-31都曾力争成为中国航母首款隐身舰载机。孙聪昨天披露的消息显示，中国军方还是选择了FC-31作为下一代舰载机。

FC-31早在2012年10月就进行了首飞，前后共推出三个原型验证机版本。网络流传的第三款FC-31原型机图片显示，该机机头比前两款更大，机身也变宽了不少，而且明显换装了国产发动机。

FC-31在整体设计和气动布局方面，和美国的F-35有相似之处，有舆论干脆指FC-31就是仿制F-35。也有分析认为，FC-31在细节处理上比F-35更合理，无论是侧面还是腹部都非常平整，可以更好地保证战机的隐身性能。同时，FC-31换装发动机后，在机动性和超音速飞行方面还可能领先F-35，一旦列装，将成为中国航母舰载机的中流砥柱。

中国海军装备专家王云飞昨天发文称，中国下一代舰载机肯定不是滑跃起飞歼-15舰载机的弹射型，应该是在FC-31“鹘鹰”基础上改进的弹射型。目前，第五代舰载机只有美国的F-35B/C型装备部队，即将横空出世的FC-31，将是世界上第二款五代舰载机。

文章分析，FC-31亮相后到服役还有一段时间，考虑到中国第三艘航母的进度，FC-31大概率会与第三艘航母同时服役。也就是说，不长时间内，中国航母舰载机将与美国的F-35B/C处于同一代水平。

运-20已经有了“中国心”

另外，中国国产大型军用运输机运-20总设计师唐长红昨天在珠海航展上证实，运-20已经有了“中国心”，不但有自主研制的发动机，而且还是两型，目前处于试飞阶段，进展顺利。

唐长红披露，运-20更换国产发动机之后，航程更远，耗油更小，高空推力更有利于飞机飞行。

有消息说，运-20已装配国产涡扇-20航空发动机。涡扇-20发动机的推力达13吨至16吨，高于此前使用的俄制发动机，国产发动机将使运-20的运载能力得到明显提升。

长期以来，发动机一直是中国航空的弱项，被称为阻碍航空发展的“心脏病”。在本届珠海航展上，中国官方先后证实歼-20、运-20等重点型号飞机已经采用国产发动机，表明中国近年来大力推动的“发动机攻关”取得了明显成效。

红网昨天发表文章说，歼-20作为中国目前最先进的战斗机，在此之前出于国产航空发动机性能不足和可靠性不佳的考虑，一直使用从俄罗斯进口的航空发动机。这也是中国军迷难解的一个心结。此次官宣，进一步宣示中国生产的航空发动机已经不再受制于人，可以挑起大梁、担当重任了。在世界进入百年未有之大变局的当今，这无疑极大地增强了民族自信心。