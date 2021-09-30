王纬温：AUKUS为中欧关系解冻提供契机？

由美英澳三个英语国家组建的三边安全伙伴关系（AUKUS），本月中横空出世，不仅举世哗然，也令事前被蒙在鼓里的欧盟措手不及。澳大利亚因此撕毁五年前与法国达成总额660亿美元（约895亿新元）的潜艇合同，改由美英支持澳海军建立核潜艇部队，酿成美澳与法国之间的严重外交风波并震荡欧盟，让原已受美国仓促从阿富汗撤军冲击的美欧关系裂痕加深。

一方之失即一方之得。AUKUS的登场也为今年5月因新疆、人权等问题关系陷入僵局的中欧，提供解套和重启的契机，让苦于寻求突破口的中国“捡到枪”，借此再拉近与欧洲的距离。时隔15个月、本周再度举行的中欧高级别战略对话，也因此并没变得烟硝弥漫。

中国国务委员兼外长王毅本周二（9月28日）以视频方式，在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）共同主持的这场会议中，不忘点名AUKUS，在美欧新伤口上撒盐。

王毅表示，美英澳结成三方安全伙伴关系并计划开展核潜艇合作，对地区和平稳定和国际秩序带来冷战回潮、军备竞赛及核扩散等三大隐患。他提醒欧盟，美国拉帮结伙炮制盎格鲁-撒克逊（Anglo-Saxon）“小圈子”是典型冷战思维，将地缘私利置于国际团结之上。美英澳以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。

尽管欧美双方出现信任赤字，但目前尚无迹象显示欧盟因AUKUS风波准备与美国反目，并靠向中国。美国与法国领导人同意下月在欧洲会面协商、重建信任，博雷利在与王毅的对话中，对美法领导人就AUKUS发表的联合声明表示欢迎。

博雷利上周四（23日）在联合国大会场边与美国国务卿布林肯会面时，也曾做相同表态，重申美欧之间联盟牢固。

在AUKUS事件尚未发酵波及美欧关系前，欧盟看似已重返美国盟友阵营，本月对中国频频摆出强硬姿态。欧盟委员会主席冯德莱恩本月15日发表年度咨文，形容中国是竞争者、对手、合作伙伴，坚称中国在新疆侵犯维吾尔人的人权，迫使欧盟首次对责任者采取制裁措施。

欧盟隔天还公布其印太战略，宣布加强在印太地区的存在以遏制北京，寻求与澳洲、日本等建立更紧密的海上关系，承诺将在海上加强军事部署，在中国宣称拥有海上主权的贸易路线巡航。欧盟同时寻求与台湾达成贸易和投资协议。

欧洲议会同日也以压倒性票数通过《新欧中战略报告》，谴责中国打压新疆等地人权，强调在中国取消对欧盟制裁前不会审批中欧投资协定。

这份报告还引发中欧一轮交锋。中国驻欧盟使团发言人为此批评欧洲议会在香港、新疆、台湾等问题指手画脚，干涉中国内政，呼吁中欧关系不应被意识形态和地缘政治裹挟绑架。

尽管未必有立竿见影之效，但欧盟对华的强硬立场已因AUKUS事件略见松动，中欧关系并可能因此得到管控，迎来转机。

博雷利在与王毅的对话中承认，虽然欧盟与中国分歧仍然存在，但双方须继续在一些重要领域进行深入交流。博雷尔还试图淡化欧盟印太战略针对中国的意味，强调这份战略的包容性及合作性做法。

中欧也就人权和台湾问题坦率交流，博雷尔鼓励双方就人权问题进行接触，恢复“中欧人权对话”。他表示希望双边人权论坛能在未来三个月内举行，并称这将是“解决欧盟和中国之间分歧的关键”。

博雷尔也承诺欧盟持续坚持“一个中国”政策，称欧盟及成员国有兴趣与台湾发展合作，但不会承认其“国家地位”（statehood），显然无意在新疆、香港等问题以外，再随美国加码打“台湾牌”。

王毅则强调一中原则是中国与欧盟及成员国发展关系的政治基础，中欧要巩固好接触对话增多势头，增进政治互信，妥善管控分歧，筹备好下阶段中欧高层交往，显示双方关系可能已触底反弹。

拜登政府上台之初，寻求与传统盟友共同抗衡中国，但近期开始频现失误和矛盾，有意无意间分化盟友，先起内讧，意外倒帮中国一把。要断言欧盟能否由此迈向重启中欧投资协定的批准程序，为时尚早；但可预见欧盟未来在中美之间将更坚持等距外交，势必不会再轻易靠向美国。