国家电网召开紧急会议 强调要做好国庆保电等工作

（北京综合讯）中国近期电力供应紧张，多个省份相继拉闸限电。中国国家电网有限公司前天召开紧急电视电话会议，强调要把电力保供工作作为当前最重要、最紧迫的政治任务，做好国庆保电与迎峰度冬准备工作。

据中国国家电网微信公众号，该公司董事长、党组书记辛保安在会议上说，进入9月，受多种因素叠加影响，电力供需形势面临着新的考验和挑战，公司上下要坚决守住大电网安全生命线和民生用电底线，全力以赴保障电力供应。

辛保安提出了六项工作要求，包括要扛起电力保供责任，全面启动保供电应急机制，提出针对性应对措施，加强工作指导协调；守住大电网安全生命线，加强重要输电通道、重点用户供电线路的运行监测；加大电网跨区跨省资源的调配力度。

他还要求全力守住民生用电底线，严控高耗能高污染行业用电；积极营造良好供用电环境。加强向政府部门汇报沟通，推动有关方面保障电煤需要；全力做好国庆保电与迎峰度冬准备工作等。

9月以来，中国大陆多地出现电力紧缺，其中，江苏、云南、广西、浙江等多地高耗能高污染行业被政府要求停产停工，广东、湖南、安徽等地也因供电紧张而被迫错峰限电。

外界对电力紧缺的原因有诸多猜测，有中国自媒体分析称，限电是中国的宏观战略举措，背后是“一场国际大宗商品定价权争夺战”，称“国家在下一盘大棋”。

对此，中国官媒央视网前天发表题为《拉闸限电里没那么多“大棋”》的文章批评说，这些颇具误导性的观点，在乱带节奏中产生了不小的“低级红”“高级黑”的效果。在东北多地电力供应缺口已增至严重级别、因电网面临崩溃风险而对居民限电的背景下，把限电视作“大国博弈”棋局里的落子，说成“对外输出通胀”的策略，无异于迂回抹黑。

文章强调，此轮多地限电主要受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂、联络线净受能力下降等因素影响。

目前中国国内动力煤、炼焦煤产能明显收缩，加上煤炭进口量减少，蒙古进口煤通关量偏低，电煤供给短缺明显，这跟中国经济复苏伴生的高用电需求，显然不匹配。

另外，彭博社引述知情人士说，中国正在考虑提高工业用电价格，以缓解当前的电力紧缺问题；调整将以电价统一上调或与煤炭价格挂钩的费率的形式出现。如果工业用电价格上调尚不足以扭转电力短缺的情况，上调居民用电价格也在考虑之列。