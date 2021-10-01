“十一”黄金周不忘防疫 跨省旅游将实施经营熔断机制 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国“十一”黄金周期间，将严格实施跨省旅游经营熔断机制，如果有省区市出现中高风险地区，将立即暂停旅行社和在线旅游企业经营该省区市的跨省团队旅游和机票、酒店等业务。中国“十一”国庆假期长达七天，今起持续至7日。据中新网报道，中国文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚前天在发布会上说，今年“十一”面临了三个因素叠加，将会使游客人数增加，一是受七八月份疫情影响，许多公众的暑期旅游需求未能释放，“补偿式”出游意愿强烈；二是部分地方和景区景点也出台了一些优惠措施，吸引民众出门旅游；三是国庆假期天气比较好，秋高气爽，适宜外出旅游。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国旅游 “十一”黄金周 国庆 熔断机制 疫情防控 中国文化和旅游部 侯振刚 省内游 出省游 风险 进驻前海 新加坡企业可发挥比较优势 加固塔座北交所推进中国经济转型