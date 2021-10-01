进驻前海 新加坡企业可发挥比较优势

相比10多年前的“前海规划”，“前海方案”定位更高，将“中国的前海”提升到“世界的前海”的新高度，这也将为东南亚尤其是新加坡企业参与前海发展提供了更多机遇。

深圳大学大湾区—东盟（编注：亚细安）研究中心秘书长李淑飞指出，“前海方案”在高水平对外开放和国际合作方面着墨颇多，例如明确提出“支持前海合作区企业走出去，加强与国际港口和自由贸易园区合作，建设跨境贸易大数据平台，推动境内外口岸数据互联、单证互认、监管互助互认，开展双多边投资贸易便利化合作”。