进驻前海 新加坡企业可发挥比较优势 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 学者认为，“前海方案”比“前海规划”定位更高，将为新加坡企业参与前海发展提供更多机遇。图为前海妈湾港。（中新社） 字体大小: 小 中 大 相比10多年前的“前海规划”，“前海方案”定位更高，将“中国的前海”提升到“世界的前海”的新高度，这也将为东南亚尤其是新加坡企业参与前海发展提供了更多机遇。深圳大学大湾区—东盟（编注：亚细安）研究中心秘书长李淑飞指出，“前海方案”在高水平对外开放和国际合作方面着墨颇多，例如明确提出“支持前海合作区企业走出去，加强与国际港口和自由贸易园区合作，建设跨境贸易大数据平台，推动境内外口岸数据互联、单证互认、监管互助互认，开展双多边投资贸易便利化合作”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 横琴合作区为澳门引活水 加固塔座北交所推进中国经济转型