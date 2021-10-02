布林肯祝贺中国国庆 提及寻求合作共同解决面临的挑战

这是继美国撤销引渡孟晚舟请求、两国防务官员举行会谈后，中美一周内又一积极互动。分析指出，华盛顿和北京正打破长时间僵局，进入更为冷静、务实的接触阶段。不过中美关系中，对抗和竞争的色彩不会淡化。

美国国务卿布林肯在中国国庆前夕发表声明，代表美国向中国人民表达祝贺，并提及寻求合作共同解决面临的挑战。这是继美国撤销引渡孟晚舟请求、两国防务官员举行会谈后，中美一周内又一积极互动。

分析指出，华盛顿和北京正打破长时间僵局，进入更为冷静、务实的接触阶段。不过中美关系中，对抗和竞争的色彩不会淡化。

布林肯在美国国务院网站发布的简短声明中说：“在中国10月1日庆祝国庆之际，我谨代表美利坚合众国，向中华人民共和国人民表示祝贺。美国寻求合作解决我们共同面临的挑战，祝愿中华人民共和国人民在未来的一年里和平、幸福和繁荣。”

在中国国庆节以国务卿名义发出祝贺声明是美国国务院惯例。不过，与上一任国务卿蓬佩奥一年前所发的声明相比，布林肯的声明多了美国寻求合作的内容。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时指出，这份声明的措辞，符合拜登政府近期倾向与中国合作的取态。

跌至冰点的中美关系近期有趋缓迹象。美国司法部上月24日与中国科技公司华为首席财务官孟晚舟达成暂缓起诉协议，撤销对她的引渡请求。历时三年的孟晚舟案告一段落，拔出了中美关系中的一根刺。

中美防务官员近期也进行接触。上月28日至29日，美国国防部分管中国事务的副助理部长蔡斯（Michael Chase）与中国人民解放军国际军事合作办公室副主任黄学平少将通过视频，共同主持第16次美中防务政策协调对话会。

此外，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）上月对媒体称，她将设法改善中美商务关系，也打算带领美国企业总裁出访包括中国在内的国家，寻找商机和商讨贸易问题。

8月底至9月初刚刚访华的美国总统气候问题特使克里，上月22日也告诉美国媒体，他计划未来几周内再度访华。

学者：两国关系走向稳定

北京近期同样释放了积极信号，中国国务委员兼外长王毅周一（27日）在与联合国秘书长古特雷斯举行视频会晤时表态说：“美方近期表示不希望对抗，不搞冷战，希望两国关系重回正轨……如果美方履行承诺，中方愿同美方相向而行，共同回答好中美关系向何处去这一世纪之问。”

李明江观察，拜登政府正逐步化解特朗普时代留下来的一些中美关系障碍，例如美国情报机构8月底提交冠病溯源调查报告后，华盛顿已不再纠缠该问题，孟晚舟案也得到解决，“总体上来看，两国关系在逐步走向稳定。”

但李明江不讳言，中美关系大框架不会改变，美国仍会从对抗、竞争、合作三个维度，处理对华关系。他说：“对抗和竞争基本没有变……但在合作方面，和特朗普时代，尤其是特朗普后期基本不在乎是否与中国合作相比，拜登政府显然更重视这一点，并在设法渐进地建立合作关系。”

李明江判断，由于意识到贸易战给美国经济、贸易带来的损失远大于收益，拜登政府下来可能会在经贸领域寻求与北京接触。

中美在特朗普时期展开大规模贸易战，拜登政府上任后迄今未明确表态将如何处理对华贸易问题。美国贸易代表戴琪后天将在华盛顿智库战略研究中心，就拜登政府对中国贸易政策的检讨发表演说。

今年3月上任后，戴琪一直在检讨华盛顿的中国贸易政策，这场演说预计将披露拜登政府在该问题的立场。