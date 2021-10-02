香港政情 林郑：实施国安法改革选举制度后 香港才真正踏上“一国两制”正轨 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 香港理工大学在2019年11月香港“修例风波”期间，曾发生长达约两星期的“占领围城”事件，破坏最为惨重。昨天香港理工大学举行升旗仪式，有700人参加，由香港中联办副主任谭铁牛担任主礼嘉宾。图为升旗手以中式步操入场。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 香港特区行政长官林郑月娥认为，香港在实施国安法和改革选举制度后，才真正踏上“一国两制”的正确轨道。根据香港政府新闻处公布的演讲稿，林郑月娥昨天在香港会议展览中心大会堂举行中华人民共和国成立72周年酒会上致辞时说，指出这一点。她说，香港在《香港国安法》和完善特区选举制度的双重保障下，真正踏上“一国两制”的正确轨道，比回归以来的任何时候都更具备发挥“一国两制”独特优势的条件，更可以积极融入中国的国家发展大局。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国庆 香港国庆酒会 林郑月娥 花莲老旅馆 拆除时倒塌 中国要求地方政府改造专供 入境者使用冠病隔离检疫场