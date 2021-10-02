世界自由潜水锦标赛 青天白日旗遭撤下 日本等10会员国声援台湾

台湾总统蔡英文感谢国际好友声援，国民党主席当选人朱立伦则称北京在国际打压台湾的行为，无助海峡两岸正向发展。

世界自由潜水锦标赛主办单位周二（9月28日）在转播时撤下台湾的青天白日旗，包括日本等10个会员国声援台湾。

台湾总统蔡英文感谢国际好友声援，在野的国民党主席当选人朱立伦则表示，称北京在国际打压台湾的行为，无助海峡两岸正向发展。

主办单位国际自由潜水发展协会（AIDA）事后发表道歉声明，称中国大陆当局停止直播令他们意外，他们团队未能即时处理。但他们会从错误中学到教训，未来将会开设不同的转播，防止类似问题发生。

台湾这次有五名选手参加在塞浦路斯举行世界自由潜水锦标赛，AIDA突然在转播时撤下青天白日旗，引起日本等10个会员国声援，日本甚至要求一并撤除日本国旗以力挺台湾。

蔡英文于当地时间10月1日在面簿表示，台湾的青天白日旗在AIDA自由潜水世界锦标赛上无故被隐藏，国际好朋友的声援，让人非常感动，尤其是日本AIDA协会，率先要求撤下自己的国旗，毫不犹豫地与台湾站在一起。

蔡英文称许台湾的选手利用上场机会秀出旗帜，展现台湾人的韧性与自信，用行动让世界看见台湾。“徜徉在海洋里，没有界线，却有人要以政治目的划下界线”，她要感谢各国选手表达自由意志，声援台湾。

朱立伦则表示，此事因大陆无法接受青天白日旗在大陆境内转播而切掉讯号，而主办单位未沟通便撤旗，虽道歉仍无法令人接受，也感谢他国声援。

朱立伦一方面严正呼吁北京，两岸如果要有良性互动、正向发展，就应该克制在国际场合当中的举动，停止这类打压青天白日旗和选手正当权益的行为；另一方面也提醒蔡政府，在事件发生过程中，大陆委员会是否有发挥功能、向中国大陆方面沟通表达异见？台湾外交部是否有协助台湾代表团向主办单位表达严正抗议与协助处理？

国台办发出千字长文 严批吴钊燮猖狂谋“独”

另外，大陆国台办在十一国庆前夕发出千字长文，严词批判台湾外交部长吴钊燮猖狂谋“独”，罔顾台湾是中国一部分的事实与法理，在国际上到处兜售台湾是“主权国家”的谎言，种种分裂行径是徒劳的，只会积累其罪行。

文章指出，全世界180个国家与中国大陆建立外交关系，都承认一个中国原则，吴钊燮之流上窜下跳为台湾参与世界卫生大会（WHA）、加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）等叫嚣，是在公然挑战国际社会一个中国原则。

但文中也提到，大陆了解台湾同胞对参与国际活动的想法与感受，只要坚持一个中国原则，就可以作出妥善安排，但极少数“台独”分裂分子企图以“参与国际活动”谋“独”，是绝无任何可能的。

文章最后正告“吴钊燮之流”，统一是正道，“台独”是绝路。在中华民族复兴和祖国统一历史大势和民族大义面前，各种“台独”势力犹如秋后的蚂蚱，各种“台独”言论不过是苍蝇“嗡嗡叫”，“几声凄厉，几声抽泣”而已。

台湾行政院长苏贞昌昨天在立法院受访回应说，这是大陆气急败坏，自己失德。陆委会主委邱太三说，大陆国台办应服务两岸人民，这样的发言非常不得体而且失格。两岸未来若能良性发展，绝对不是在言语的角力较劲，盼国台办未来谨慎对台发言。