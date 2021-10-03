中美关系

美媒：戴琪将宣布中国未遵守首阶段贸易协议 美国可能对中国征收额外关税

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来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

北京特派员

发布 / 2021年10月3日 5:00 AM

美国贸易代表戴琪将于美东时间10月4日早上10时（新加坡时间同日晚上10时），在华盛顿智库“战略与国际研究中心”就拜登政府的对华贸易政策发表演说。（路透社）
美国贸易代表戴琪将于美东时间10月4日早上10时（新加坡时间同日晚上10时），在华盛顿智库“战略与国际研究中心”就拜登政府的对华贸易政策发表演说。（路透社）

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受访学者预计，若美国向中国征收额外关税，中美很可能会硬碰硬，出现比特朗普执政时期更激烈的“贸易战2.0”。

中美第一阶段贸易协议的执行进入最后三个月，美国贸易代表戴琪明天（10月4日）将宣布拜登政府对华贸易政策的检讨结果；美媒引述消息人士称，戴琪将宣布中国未遵守协议，并可能对中国征收额外关税。

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