美媒：戴琪将宣布中国未遵守首阶段贸易协议 美国可能对中国征收额外关税

受访学者预计，若美国向中国征收额外关税，中美很可能会硬碰硬，出现比特朗普执政时期更激烈的“贸易战2.0”。

中美第一阶段贸易协议的执行进入最后三个月，美国贸易代表戴琪明天（10月4日）将宣布拜登政府对华贸易政策的检讨结果；美媒引述消息人士称，戴琪将宣布中国未遵守协议，并可能对中国征收额外关税。