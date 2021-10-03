中美关系 美媒：戴琪将宣布中国未遵守首阶段贸易协议 美国可能对中国征收额外关税 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 北京特派员 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 美国贸易代表戴琪将于美东时间10月4日早上10时（新加坡时间同日晚上10时），在华盛顿智库“战略与国际研究中心”就拜登政府的对华贸易政策发表演说。（路透社） 字体大小: 小 中 大 受访学者预计，若美国向中国征收额外关税，中美很可能会硬碰硬，出现比特朗普执政时期更激烈的“贸易战2.0”。中美第一阶段贸易协议的执行进入最后三个月，美国贸易代表戴琪明天（10月4日）将宣布拜登政府对华贸易政策的检讨结果；美媒引述消息人士称，戴琪将宣布中国未遵守协议，并可能对中国征收额外关税。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美贸易战 谢茂松 第一阶段贸易协议 美国贸易代表 戴琪 拜登政府 对华贸易政策 陈波 采购 加征关税 新闻30秒 台湾特稿：国民党走向必胜蓝 正常伦须变超人伦